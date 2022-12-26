«Салават Юлаев» одержал победу в заключительном домашнем матче года

Сегодня свой последний домашний матч в году «Салават Юлаев» проводил против лидера Востока – команды «Автомобилист» из Екатеринбурга. Счёт открыл Данил Башкиров, отправивший шайбу в ближнюю «девятку».

Во втором периоде отличился Анатолий Голышев – 1:1. Снова вперед юлаевцев вывел Степан Санников. Но за минуту до финальной сирены капитан «Автомобилиста» Сергей Широков переводит игру в овертайм. Но Шмелёву понадобилось всего 19 секунд на то, чтобы завершить встречу.

Итог – 3:2 в пользу уфимской команды. Кстати, завершилась игра традиционной благотворительной акцией «Мишкопад». Следующий матч команда проведёт на выезде 28 декабря против челябинского «Трактора».

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