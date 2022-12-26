Мотогонщик из Уфы стал лучшим в первом финале личного чемпионата России

В Тольятти завершился первый финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду. По результатам заездов двух дней лучшим стал представитель Центра технических видов спорта имени Кадырова Никита Богданов.

Он заработал 30 очков. Динар Валеев стал вторым. Еще один представитель республики Василий Несытых расположился на седьмом месте. Десятку сильнейших замкнул Дмитрий Буланкин.