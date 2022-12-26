В Уфе прошли всероссийские детские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»

В столице Башкортостана прошли третий и четвертый этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Параллельно Уфа принимала всероссийские детские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка».

Уфимские соревнования по двоеборью начались с большого сюрприза для спортсменов и организаторов. Вмешались погодные условия. Решением жюри прыжковая часть была отложена на один день, так как проводить ее в такую погоду было просто небезопасно. Все дело в оттепели, которая не позволила подготовить зону приземления. Поэтому в первый день участники провели лыжные гонки.

Существует такая форс-мажорная ситуация, она и раньше практиковалась, и на этапах кубка мира. Если погодные условия не позволяют, они бегут сначала лыжную гонку. Ильдар Гарифуллин, директор спортивной школы №33 г. Уфы

Время, показанное участниками на лыжне, преобразуется в очки. Потом они складываются с баллами, показанными на трамплине, и по сумме выявляется победитель. В соревнованиях «Зимняя сказка» приняло участие 57 мальчиков и 8 девочек. Лучших выявляли в двух возрастных категориях. Дети 12-14 лет соревновались на трамплине К-40, а 15-17 лет – на K-60. Среди младших мальчиков победу одержал Мирон Богданов из Санкт-Петербурга, а у девочек – Ксения Калмыкова тоже из Северной столицы. В старшей группе не было равных Арсению Хохлову из Чайковского и Ярославе Латыповой из Санкт-Петербурга.

Трасса довольно сложная. На ней надо все время работать, работать. Отдохнуть есть где, но местами. Лыжи хорошо едут, трасса тоже в хорошем состоянии. Арсений Хохлов, победитель соревнований «Зимняя сказка»

Не остались без наград и представители Башкортостана. Второе место у девушек заняла Миляуша Мухаматьянова.

Она пришла с лыж. Второй год прыгает, хорошие результаты показывает и в прыжках, и в гонках. Очень перспективная девочка, будет в этом году выступать на Спартакиаде школьников. Рашит Закиров, старший тренер сборной Республики Башкортостан по лыжному двоеборью