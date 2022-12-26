В Уфе прошли всероссийские детские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка»

В столице Башкортостана прошли третий и четвертый этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Параллельно Уфа принимала всероссийские детские соревнования по лыжному двоеборью «Зимняя сказка».
Уфимские соревнования по двоеборью начались с большого сюрприза для спортсменов и организаторов. Вмешались погодные условия. Решением жюри прыжковая часть была отложена на один день, так как проводить ее в такую погоду было просто небезопасно. Все дело в оттепели, которая не позволила подготовить зону приземления. Поэтому в первый день участники провели лыжные гонки.
Время, показанное участниками на лыжне, преобразуется в очки. Потом они складываются с баллами, показанными на трамплине, и по сумме выявляется победитель. В соревнованиях «Зимняя сказка» приняло участие 57 мальчиков и 8 девочек. Лучших выявляли в двух возрастных категориях. Дети 12-14 лет соревновались на трамплине К-40, а 15-17 лет – на K-60. Среди младших мальчиков победу одержал Мирон Богданов из Санкт-Петербурга, а у девочек – Ксения Калмыкова тоже из Северной столицы. В старшей группе не было равных Арсению Хохлову из Чайковского и Ярославе Латыповой из Санкт-Петербурга.
Не остались без наград и представители Башкортостана. Второе место у девушек заняла Миляуша Мухаматьянова.
Также в Уфе прошло два этапа кубка России по прыжкам с трамплина. Участие в соревнованиях приняло 59 спортсменов. Лучшим среди мужчин на третьем этапе стал Константин Николаев из Пермского края, на четвертом этапе – Вадим Шишкин из Свердловской области. У девушек победительницей на обоих этапах стала Алина Бородина из Московской области.