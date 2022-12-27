В Башкирии несколько сотен человек остались без тепла

Без отопления остались 29 многоквартирных домов, в которых проживают 933 человека, из них 293 ребенка, один многопрофильный колледж, в котором обучаются 45 детей, Малоязовская центральная районная больница, где проходят лечение 123 человека, из них девять детей. В медучреждении в палатах установили электрические обогреватели.