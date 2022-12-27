В Башкирии большое внимание уделяется исторической справедливости

27 декабря в России отмечается День спасателя. 31 год назад в Башкирии была проведена первая уникальная операция по спасению на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. А 26 декабря Глава Башкирии лично вручил ордена генерала Шаймуратова участника масштабной операции.

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Награды получили бывший командир Московского областного спасательного отряда экстренной помощи «Надежда» Виталий Аппель и работавший тогда заместителем директора по туризму и внешним связям альпинистского республиканского объединения «Физкультура и здоровье» Госкомитета Башкирской АССР по физической культуре и спорту Камиль Мухутдинов.

Точкой отсчета создания в нашей стране системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций стала первая в истории эта масштабная, невероятно сложная операция на башкирской земле для Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям, созданного на базе Российского корпуса спасателей в июле 1991 года под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу. И сегодня мы вручаем награды ее непосредственным участникам.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, Глава республики заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков - героев Великой Отечественной войны - не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «возвращенных имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии.

У нас есть возможность обращаться к историкам. Многие имена на самом деле были на поверхности. Например, имя Карима Хакимова многие знали благодаря постановке, но не знали его истинной роли. Именно с этого имени и получилось возвращение имен. Или Николай Киселев, который спас евреев от фашистов, праведник мира. Он белорус, хотя и выходец из Благовещенского района. Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории, они все очень интересные люди. Вот штурман Альбанов: выходишь из музея и хочешь заняться исследованием Арктики. Мы еще будем копать и копать. У нас были башкиры-генералы в русской армии, которые совершали подвиги во время Первой мировой войны. Вы знаете, Первая мировая война была табуирована, хотя там был самый настоящий героизм. Мы этот музей откроем к 2023 году.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

10 октября этого года, накануне Дня республики, Глава региона вручил ордена членам экипажа воздушного судна Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии», ветеранам авиации Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову. Наши пилоты 23 августа далекого 1996 года спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет с горящим двигателем, но об их подвиге мало кто знал. И лишь теперь, спустя 26 лет, при активном участии Радия Хабирова, заслуги башкирского экипажа отмечены указом Президента России высокой наградой.

Такое отношение к памяти и истории, к героям, в том числе и живым, которые получают общественную оценку, я считаю очень важным. Позиция Радия Фаритовича по этому поводу абсолютно справедлива: люди, работавшие и работающие на благо общества, должны получать признание.

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, профессор
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Председатель региональной общественной организации «Башкирский союз ветеранов боевых действий», участник боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, член Общественной палаты Башкортостана Тимерьян Ражапов говорит, что у Главы Башкортостана есть черта, которая характеризует его как настоящего мужчину.

Радий Фаритович всегда выполняет свои обещания. Когда еще только он в первый раз заговорил о том, что наш легендарный комдив Минигали Шаймуратов достоин звания Героя России, многие сомневались, что это возможно. Я же был уверен, что наш Глава добьется своего, найдет нужные слова и аргументы. В республике много заслуженных людей, о подвигах которых нам всем еще предстоит узнать. Особенно важно восстановление исторической справедливости в нынешнее время, когда против нашей страны воюет коллективный Запад и там политики делают все, чтобы принизить роль нашего народа в Великой Отечественной войне. Наши дети должны воспитываться на примере настоящих героев – наших земляков.

Тимерьян Ражапов, член Общественной палаты РБ 

Фото: ИА Башинформ. 

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