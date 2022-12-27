В Башкирии большое внимание уделяется исторической справедливости

27 декабря в России отмечается День спасателя. 31 год назад в Башкирии была проведена первая уникальная операция по спасению на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе. А 26 декабря Глава Башкирии лично вручил ордена генерала Шаймуратова участника масштабной операции.
Награды получили бывший командир Московского областного спасательного отряда экстренной помощи «Надежда» Виталий Аппель и работавший тогда заместителем директора по туризму и внешним связям альпинистского республиканского объединения «Физкультура и здоровье» Госкомитета Башкирской АССР по физической культуре и спорту Камиль Мухутдинов.
О том, что Башкортостан помнит и чтит своих героев, Глава республики заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков - героев Великой Отечественной войны - не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «возвращенных имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии.
10 октября этого года, накануне Дня республики, Глава региона вручил ордена членам экипажа воздушного судна Ту-134 авиакомпании «Башкирские авиалинии», ветеранам авиации Владимиру Былде (посмертно), Салавату Хабирову, Константину Бузанову и Петру Филипову. Наши пилоты 23 августа далекого 1996 года спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет с горящим двигателем, но об их подвиге мало кто знал. И лишь теперь, спустя 26 лет, при активном участии Радия Хабирова, заслуги башкирского экипажа отмечены указом Президента России высокой наградой.
Председатель региональной общественной организации «Башкирский союз ветеранов боевых действий», участник боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, член Общественной палаты Башкортостана Тимерьян Ражапов говорит, что у Главы Башкортостана есть черта, которая характеризует его как настоящего мужчину.
Фото: ИА Башинформ.