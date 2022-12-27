В Башкирии большое внимание уделяется исторической справедливости

У нас есть возможность обращаться к историкам. Многие имена на самом деле были на поверхности. Например, имя Карима Хакимова многие знали благодаря постановке, но не знали его истинной роли. Именно с этого имени и получилось возвращение имен. Или Николай Киселев, который спас евреев от фашистов, праведник мира. Он белорус, хотя и выходец из Благовещенского района. Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории, они все очень интересные люди. Вот штурман Альбанов: выходишь из музея и хочешь заняться исследованием Арктики. Мы еще будем копать и копать. У нас были башкиры-генералы в русской армии, которые совершали подвиги во время Первой мировой войны. Вы знаете, Первая мировая война была табуирована, хотя там был самый настоящий героизм. Мы этот музей откроем к 2023 году.

Радий Хабиров, Глава Башкирии