В Уфе зафиксировали пик распространения опасной инфекции

В Уфе зафиксирован пик распространения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Самое большое количество заболевших было выявлено в период с конца ноября по начало декабря.
Сейчас пик заболеваемости пройден, однако специалисты не рекомендуют расслабляться и продолжать обработку помещений.
На оперативном совещании в администрации Уфы заместитель главного санитарного врача Галина Пермина сообщила, что более половины заболевших (60%) – мужчины трудоспособного возраста. Способами профилактики заболевания является уничтожение грызунов, недопущение их в места приема пищи, гигиена.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев дал поручение провести разъяснительную работу с руководителями предприятий города с тем, чтобы они провели профилактические мероприятия.