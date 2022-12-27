В Уфе отметили 120 лет со дня основания коррекционной школы-интерната №30

Мы очень счастливы, что нам удостоилась такая честь сегодня – отметить 120 лет нашему учреждению. Это очень большой промежуток во времени. Несколько поколений у нас уже учились за это время в нашей школе. Наши ученики приводят к нам учиться своих внуков уже.

Евгения Кузьменко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уфимской коррекционной школы-интерната ¹30 для глухих и слабослышащих обучающихся