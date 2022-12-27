В Уфе отметили 120 лет со дня основания коррекционной школы-интерната №30 для глухих и слабослышащих. На юбилей собрались преподаватели, воспитатели и выпускники прошлых лет. Десять лучших учителей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Калининского района города и Минобразования Башкортостана. Сейчас в этой школе обучаются 110 детей. Работают 43 педагога и воспитателя.
Среди выпускников – Динис Юнусов. Школу он закончил в 2010 году. После чего поступил в экономический колледж. Сейчас бывший воспитанник школы-интерната работает в УМПО.