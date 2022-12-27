В Уфе отметили 120 лет со дня основания коррекционной школы-интерната №30

В Уфе отметили 120 лет со дня основания коррекционной школы-интерната №30 для глухих и слабослышащих. На юбилей собрались преподаватели, воспитатели и выпускники прошлых лет. Десять лучших учителей наградили почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Калининского района города и Минобразования Башкортостана. Сейчас в этой школе обучаются 110 детей. Работают 43 педагога и воспитателя.

Мы очень счастливы, что нам удостоилась такая честь сегодня – отметить 120 лет нашему учреждению. Это очень большой промежуток во времени. Несколько поколений у нас уже учились за это время в нашей школе. Наши ученики приводят к нам учиться своих внуков уже.

Евгения Кузьменко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уфимской коррекционной школы-интерната ¹30 для глухих и слабослышащих обучающихся

Среди выпускников – Динис Юнусов. Школу он закончил в 2010 году. После чего поступил в экономический колледж. Сейчас бывший воспитанник школы-интерната работает в УМПО.

Благодаря школе, много чего приобрел. Ценности жизни между двух миров – обычными людьми и глухонемыми. Это с одной стороны и интересно, и загадочно, потому что видишь, как глухонемые разговаривают и как люди простые разговаривают. И ты совмещаешь вот это. И понимаешь, что ты не один в этом мире. И всегда легко общаться и с такой стороны, с людьми, которые глухонемые и с простыми людьми.

Динис Юнусов
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