В Уфе прошла универсиада по боксу среди республиканских вузов

Соревнования посвятили 100-летию со дня рождения ученого и педагога, профессора Тухвата Аслаева. В соревнованиях приняло участие 70 боксеров, которые представили сильнейшие высшие учебные заведения Башкортостана.

Ни в одном из видов спорта победы не даются легко. Но бокс – особый случай. Здесь зачастую на пути к успеху приходится истекать кровью в буквальном смысле. Но настоящего боксера на пути к поднятой вверх руке это не остановит.

Неприятно было, когда кровь из носа пошла, вот единственный момент. Остальное все очень легко, потому что готовимся. Все как на тренировке, обычный бой. Получил правый по носу, кровь сразу пошла. Ильсур Суяргулов, участник соревнований

Республиканскую спартакиаду посетил звездный гость. Лучший боксер Башкортостана Артур Субханкулов недавно одержал победу на профессиональном ринге на турнире в Москве. Соперником выступил Дастанбек Иманказиев из Кыргызстана. Это уже четвертая победа Артура на профессиональном ринге. На универсиаду член сборной России пришел поддержать родной аграрный университет.

Уровень ребят достаточно высокий. Я посмотрел списки, там есть и мастера спорта, КМСников много. Думаю, для универсиады это достаточно хороший уровень. Артур Субханкулов, мастер спорта международного класса по боксу

Соревнования по боксу прошли в рамках Универсиады по зимним и летним видам спорта на Кубок главы республики. Местом проведения выбрали новый вуз – Уфимский университет науки и технологий, который стал результатом слияния БашГУ и авиационного.

Кто-то здесь проводит свои первые бои. Кто-то уже здесь с опытом ребята. Такие как сборники, они отбоксировали, опыта набрались. Первые номера у нас отбираются на чемпионат России по студентам. Денис Огуречников, заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан