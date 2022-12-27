В Уфе прошла универсиада по боксу среди республиканских вузов

Соревнования посвятили 100-летию со дня рождения ученого и педагога, профессора Тухвата Аслаева. В соревнованиях приняло участие 70 боксеров, которые представили сильнейшие высшие учебные заведения Башкортостана.
Ни в одном из видов спорта победы не даются легко. Но бокс – особый случай. Здесь зачастую на пути к успеху приходится истекать кровью в буквальном смысле. Но настоящего боксера на пути к поднятой вверх руке это не остановит.
Республиканскую спартакиаду посетил звездный гость. Лучший боксер Башкортостана Артур Субханкулов недавно одержал победу на профессиональном ринге на турнире в Москве. Соперником выступил Дастанбек Иманказиев из Кыргызстана. Это уже четвертая победа Артура на профессиональном ринге. На универсиаду член сборной России пришел поддержать родной аграрный университет.
Соревнования по боксу прошли в рамках Универсиады по зимним и летним видам спорта на Кубок главы республики. Местом проведения выбрали новый вуз – Уфимский университет науки и технологий, который стал результатом слияния БашГУ и авиационного.
В пятерку лучших команд вошли спортсмены нефтяного и медицинского университетов. Третье место – у Уфимского юридического института МВД, в шаге от победы остановились хозяева соревнований, а первыми стали представители аграрного университета.