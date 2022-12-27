В Уфе на фестивале «Созвездие мужества» вручили награды за подвиги

В Уфе прошёл фестиваль «Созвездие мужества». Это традиционное мероприятие в честь Дня спасателя. Герои в форме и жители республики, совершившие подвиг, получили заслуженные награды. Среди них и дети. И, несмотря на юный возраст, их мужеству многие уже обязаны жизнью.

Силы и мужества в семикласснике Арслане оказалось достаточно, чтобы вытащить из горящего дома пожилого инвалида, а потом вновь вернуться за растерявшейся супругой пенсионера. Мальчик первым заметил огонь и бросился спасать соседей.

«Надо его к награде представить», – говорят спасенные. Также подумали и в Совете Федерации. Юный герой получил награду, стоя перед сотнями тех, кто своей профессией выбрал спасение людей. Наравне с ними дети получили заслуженные медали. Маленькая Елизавета спасла свою семью, а Радмир пришёл на помощь незнакомым людям.

У Героев России, у взрослых людей, прошедших боевые действия, наворачивались слезы. Хочется сказать искренние слова признательности самим ребятам, их родителям, педагогам. Это ребята, на которых стоит равняться, и об их подвиге должны знать не только в Башкортостане, но и во всей России. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

И детям есть на кого равняться. Николай Егоров уже не в первый раз выходит на сцену. Он спас пять человек в разное время. Кого-то вытащил из огня, кого-то, как это было недавно, откапывал из-под снега – соседа накрыла упавшая с крыши куча.

Награды получили и те, кто уже не ведёт счёт спасённым жизням. Это их будни. В этом году сотрудники МЧС справились с крупным пожаром в ТЦ «Меркурий». Жертв удалось избежать. Огню не дали перекинуться на жилые дома. А спасатели Управления гражданской защиты Уфы на высоте эвакуировали испуганных детей и взрослых, когда произошла аварийная остановка канатной дороги. Тем, кто выбрал профессией служение людям, приходится работать и в воздухе, и на суше, и в воде. И часто – с риском для собственной жизни. Поэтому так важны такие итоги.

Ни один человек из личного состава не пострадал при тушении пожаров – это самое запоминающееся в уходящем году. Даже маленький пожар может оказаться сложным, а большой, наоборот, – простым в решении. Мы помогали и соседним регионам. Для нас это просто работа. Марат Латыпов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан