Госсобрание Башкирии опубликовало ранее скрытые документы 50-х годов

Особо ценные. Госсобрание республики опубликовало ранее скрытые для посторонних документы 50-х годов. Это указы, постановления, протоколы заседаний, докладные записки, справки, письма из фондов Национального архива республики. Исследователи изучили более 27 тысяч документов, 144 из которых вошли в книгу.

Любые скачки температур и тем более влажности в помещении могут привести к отсыреванию бумаги. За сохранностью документов в хранилище архива тщательно следят. В каждой папке – уникальные подробности истории региона, о которых порой знает не каждый специалист.

Вот в этом протоколе за 1952 год есть интересный документ, в котором говорится, что наша республика была поделена на две области: Уфимскую и Стерлитамакскую. Был создан еще один промежуточный орган управления для эффективного управления и ведения работ. Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела генеалогии, выставочной и публикационно-издательской деятельности Национального архива Республики Башкортостан

Но вот свою эффективность данное разделение не доказало. И уже спустя 11 месяцев постановление отменили. Некоторые специалисты связывают это со смертью Сталина. Именно в эти годы бурный индустриальный рост страны предварял политический и социально-экономический кризис.

Кстати, еще одна любопытная деталь: в послевоенные 50-е годы в республике была острая нехватка врачей. Каждый медик был на вес золота, а потому их вносили в специальные списки. Уволить или даже перевести хорошего специалиста из одного учреждения в другое можно было только с разрешения правительства или Минздрава региона.

Среди бумаг есть записи и о создании Павловского водохранилища. В документах, например, критикуется Совет министров, который не обеспечил своевременное переселение граждан и подготовку к затоплению территории. Под воду ушли 58 населенных пунктов и 13 колхозов. В другом постановлении досталось чиновникам одного из муниципалитетов, которые не вели учет многодетных матерей для награждения госнаградами.

Все эти документы исследователи Госсобрания скомпоновали в отдельный том Свода законов и нормативных правовых актов. Ознакомиться с ним может любой желающий на сайте Курултая в специальном разделе. В конце сборника – содержание, из которого можно моментально перейти на любую интересующую страницу.

Интересно, что в те годы активно развивалось авиасообщение. У нас был 41 райцентр, куда летали наши самолеты. Всего мы подвергли анализу 27 тысяч документов. Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан