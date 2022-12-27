Госсобрание Башкирии опубликовало ранее скрытые документы 50-х годов

Особо ценные. Госсобрание республики опубликовало ранее скрытые для посторонних документы 50-х годов. Это указы, постановления, протоколы заседаний, докладные записки, справки, письма из фондов Национального архива республики. Исследователи изучили более 27 тысяч документов, 144 из которых вошли в книгу.

Любые скачки температур и тем более влажности в помещении могут привести к отсыреванию бумаги. За сохранностью документов в хранилище архива тщательно следят. В каждой папке – уникальные подробности истории региона, о которых порой знает не каждый специалист.

Вот в этом протоколе за 1952 год  есть интересный документ, в котором говорится, что наша республика была поделена на две области: Уфимскую и Стерлитамакскую. Был создан еще один промежуточный орган управления для эффективного управления и ведения работ.

Зульфар Гатиятуллин, начальник отдела генеалогии, выставочной и публикационно-издательской деятельности Национального архива Республики Башкортостан

Но вот свою эффективность данное разделение не доказало. И уже спустя 11 месяцев постановление отменили. Некоторые специалисты связывают это со смертью Сталина. Именно в эти годы бурный индустриальный рост страны предварял политический и социально-экономический кризис. 

Фото №1 - Госсобрание Башкирии опубликовало ранее скрытые документы 50-х годов

Кстати, еще одна любопытная деталь: в послевоенные 50-е годы в республике была острая нехватка врачей. Каждый медик был на вес золота, а потому их вносили в специальные списки. Уволить или даже перевести хорошего специалиста из одного учреждения в другое можно было только с разрешения правительства или Минздрава региона.

Среди бумаг есть записи и о создании Павловского водохранилища. В документах, например, критикуется Совет министров, который не обеспечил своевременное переселение граждан и подготовку к затоплению территории. Под воду ушли 58 населенных пунктов и 13 колхозов. В другом постановлении досталось чиновникам одного из муниципалитетов, которые не вели учет многодетных матерей для награждения госнаградами. 

Все эти документы исследователи Госсобрания скомпоновали в отдельный том Свода законов и нормативных правовых актов. Ознакомиться с ним может любой желающий на сайте Курултая в специальном разделе. В конце сборника – содержание, из которого можно моментально перейти на любую интересующую страницу.

Интересно, что в те годы активно развивалось авиасообщение. У нас был 41 райцентр, куда летали наши самолеты. Всего мы подвергли анализу 27 тысяч документов.

Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
Финал Уфимской волны

Документы раскрывают работу партийных органов по восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства башкирской республики. В центре внимания были ликвидация военной разрухи, развитие экономики и изменения в общественно-политической жизни страны. Ряд проблем того времени перекликается с нынешними. В этой части интересен опыт по их преодолению.

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