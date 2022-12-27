Бюджет и новые игроки: итоги заседания обновленного состава учредителей ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» войдет в новый год без долгов, а перед командой поставлена задача войти в десятку сильнейших по завершении сезона. Об этом стало известно по итогам собрания обновленного состава учредителей клуба. По поручению главы республики в него вошло правительство Башкортостана.

Кроме того, членами собрания учредителей являются Федерация футбола региона, администрация города Уфы и Фонд социальных целевых программ. По итогам заседания был решен главный вопрос – финансирование клуба в следующем году.

Главная наша задача – закрыть долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объеме погашена. В том числе проценты по займу у «Регионального фонда».

Бюджет клуба на следующий сезон – 400 миллионов рублей. 200 из них – из бюджета республики, а вторая половина – из внебюджетных источников. Следующее плановое заседание учредителей пройдет по итогам сезона, где будут подведены его спортивные итоги. Сейчас уфимцы находятся на 16-м месте в таблице, отставая от десятого на 9 очков. До завершения чемпионата команде предстоит провести 14 матчей. Сейчас футболисты находятся в отпуске, из которого выйдут 12 января. Состав команды претерпит изменения.