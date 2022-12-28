В Башкирии активно поддерживают промышленность

В 2022 году экономика Башкирии смогла адаптироваться к новым сложностям, давлению и ограничениям. Индекс промышленного производства за январь-октябрь этого года вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом в 2021 году. А этом главный показать успешного экономического развития. При этом по России в целом данный показатель составил 0,1%.
Объем отгруженных товаров по итогам 10 месяцев 2022 года достиг в Башкирии 1,827 триллиона рублей. Это на 6,8% больше, чем в январе–октябре 2021-го. Кстати, по объему отгруженной продукции республика занимает сейчас второе место среди регионов Приволжья.
Внешнеэкономические ограничения не стали сюрпризом для Башкирии, давно являющейся промышленно развитым регионом России. Еще с 2018 года республика начала диверсифицировать рынки, развивать сотрудничество со странами СНГ и Китаем. Республика смогла наладить производство продукции для нефтеперерабатывающего комплекса, автопрома, машиностроения и других отраслей и переориентировать на нее компании Индии, США, Беларуси, Туркменистана, стран Европы и других государств.
Глава Башкирии Радий Хабиров во время недавнего оглашения послания к Госсобранию республики напомнил, что ключевая задача на сегодня — обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства, в целом всех секторов экономики региона.
В Башкирии, равно как и во многих других регионах России, оказывается сегодня беспрецедентное число мер государственной поддержки по самым разным направлениям, сферам и отраслям, включая отечественную промышленность.
На что сегодня могут рассчитывать предприятия, на какую помощь со стороны государства — обо всем этом в материале «Башинформа».
54 миллиарда рублей на поддержку промышленности
Финансовая поддержка от ФРП Башкирии
Как пояснили в республиканском минпроме, значительная часть господдержки оказывается сегодня по линии Фонда развития промышленности Башкирии (ФРП). Буквально в сентябре региональный ФРП завершил выплаты по программе компенсации процентов по кредитам. В общей сложности промышленным предприятиям Башкирии возместили 129,3 млн рублей.
По объему совершенных выплат республиканский ФРП занимает лидирующие позиции в России. Поддержка проектов ведется по 26 программам. Из них 13 собственных, остальные 13 — по линии федерального ФРП.
Стратегическая задача — наращивание объемов производства легпрома и лесного комплекса
Напомним, одной из стратегических задач развития Башкирии до 2024 года является двукратное увеличение объемов производства продукции предприятий легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.
В частности, предприятия легпрома вправе рассчитывать на компенсацию затрат при покупке сырья и оборудования. Производителям лесопромышленного комплекса возмещают затраты на покупку оборудования. Для сравнения: в прошлом году такая господдержка предприятиям башкирского легпрома оказана на 100 млн рублей. В 2022 году ее размер достиг уже 140 млн рублей. Субсидию получили 57 предприятий легпрома. Благодаря этой мере поддержки объем отгруженной продукции легкой промышленности вырос с 3 до 31 процента.
На возмещение затрат на покупку оборудования предприятиям лесопромышленного комплекса в 2021 году республика направила 49 млн рублей, в 2022 году — 74,6 млн рублей. В числе получателей этой субсидии — предприятий лесозаготовительной, деревообрабатывающей целлюлозно-бумажной и мебельной сфер деятельности. Как и в легпроме, после такого субсидирования предприятия леспрома также продемонстрировали увеличение объема отгруженной продукции от 3 до 25 процентов и рост производительности труда с 8 до 15 процентов.
Субсидии на строительство АГНКС
Кроме того, с 2019 года в регионе выделяются субсидии на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Только в 2022 году на эти цели бюджетом предусмотрены 360 млн рублей. Как сообщал ранее глава минпрома Башкирии Александр Шельдяев, эта мера позволит поддержать строительство 10 АГНКС на территории региона. За последние четыре года руководством республики поддержано строительство 18 газозаправочных станций на общую сумму 679 млн рублей.
Поддержка резидентов индустриальных парков и технопарков
В Башкирии также предусмотрены меры поддержки резидентов индустриальных парков и технопарков. Из федерального бюджета им субсидируются проценты по кредитам на реализацию инвестпроектов по созданию, расширению или развитию парков. Благодаря существующим республиканским мерам поддержки управляющие компании индустриальных и технопарков, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество организаций до 10 лет.
Участие в промышленном кластере позволяет промышленным предприятиям претендовать на меры государственной поддержки федерального уровня, стимулирующие производство импортозамещающей продукции в форме прямой субсидии предприятию на основании соглашения с минпромторгом России в размере до 300 млн рублей.
К слову, в Башкирии есть собственная мера поддержки участников промышленных кластеров в виде грантов. Максимальный размер гранта одному участнику промышленного кластера сейчас составляет 4 млн рублей.
Поддержка приоритетных инвестпроектов Башкирии
В республике предусмотрена государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов. Попасть в перечень приоритетных инвестпроектов означает получение значительных налоговых послаблений на республиканском уровне, предоставление земельных участков без проведения торгов, субсидии по возмещению части затрат на инфраструктуру проекта. В портфеле 2022 года в сфере промышленности 19 новых инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше 36 млрд рублей. Это проекты в том числе в сфере беспилотной авиации, производства сжиженного природного газа и сельскохозяйственной техники.