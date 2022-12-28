В Башкирии активно поддерживают промышленность

За прошлый год наша промышленность выросла почти на 8 процентов, за 10 месяцев этого года — на 2,8 процента. Мы с вами можем гордиться тем, что республика два года подряд занимает первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. Важно, чтобы промышленность развивалась дальше. Каждое новое предприятие, новый цех, станок работают на рост благосостояния, улучшение жизни людей. Я хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, несмотря на тяжелейшее санкционное давление, находят решения проблем, сохраняют рабочие места, укрепляют экономическую мощь страны.

Радий Хабиров, Глава Башкирии