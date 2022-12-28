Шашисты из Башкирии завоевали медали на соревнованиях в Минске

Башкирские шашисты завоевали награды на соревнованиях «Открытый Кубок Союзного государства» в Минске. В медальную копилку сборной России спортсмены из Ишимбая, Уфы, Стерлитамака и Баймака принесли 57 медалей.
В возрастной группе до 20 лет не было равных уфимской молодёжи: три золота – у Айгизы Мухаметьяновой и Тамерлана Ахмерова, три серебра и две бронзы – у Арслана Ахметзянова.
Айгиза Мухаметьянова выступала в трех дисциплинах: классика, блиц и быстрые. И во всех спортсменке удалось завоевать золотые медали. Несмотря на сильных соперников, среди которых были победители мировых первенств, шашистка показала успешный результат
Тамерлан Ахмеров увлекается шашками с пяти лет, у него в активе уже пять побед на мировых соревнованиях. На турнире в Минске спортсмену также удалось показать достойный результат во всех трех дисциплинах.
Шашисту из Башкортостана Арслану Ахметзянову не удалось дотянуть до золотой медали. Соперники из Беларуси оказались сильнее.
Сейчас у шашистов идет подготовка к первенству Республики Башкортостан. Оно пройдет в январе Стерлитамаке.