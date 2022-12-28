Шашисты из Башкирии завоевали медали на соревнованиях в Минске

Башкирские шашисты завоевали награды на соревнованиях «Открытый Кубок Союзного государства» в Минске. В медальную копилку сборной России спортсмены из Ишимбая, Уфы, Стерлитамака и Баймака принесли 57 медалей.

В возрастной группе до 20 лет не было равных уфимской молодёжи: три золота – у Айгизы Мухаметьяновой и Тамерлана Ахмерова, три серебра и две бронзы – у Арслана Ахметзянова.

Айгиза Мухаметьянова выступала в трех дисциплинах: классика, блиц и быстрые. И во всех спортсменке удалось завоевать золотые медали. Несмотря на сильных соперников, среди которых были победители мировых первенств, шашистка показала успешный результат

Сейчас я учусь в университете, к сожалению, не получилось готовиться у соревнованиям так сильно, как раньше. Но благодаря тому опыту, что я раньше натренировала, у меня получилось занять первое место. Айгиза Мухаметьянова, победительница Открытого Кубка союзного государства по международным шашкам

Тамерлан Ахмеров увлекается шашками с пяти лет, у него в активе уже пять побед на мировых соревнованиях. На турнире в Минске спортсмену также удалось показать достойный результат во всех трех дисциплинах.

Соперники были сильные, гроссмейстеры. Получается, мы играли в мужской группе. Там были уже 10-кратные чемпионы мира и так далее. С ними тяжелее всего было играть, а в остальном среди своего возраста было не так много участников, поэтому с ними проще. Тамерлан Ахмеров, победитель Открытого Кубка союзного государства по международным шашкам

Шашисту из Башкортостана Арслану Ахметзянову не удалось дотянуть до золотой медали. Соперники из Беларуси оказались сильнее.

Хотелось бы стать профессиональным игроком и, естественно, международным гроссмейстером. Хотелось бы выступать за клуб и добавлять в копилку медали и кубки. Арслан Ахметзянов, серебряный и бронзовый призер Открытого Кубка союзного государства по международным шашкам