Подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Башкортостане

В Башкирии подписали Соглашение о минимальной заработной плате. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Правительства – министр финансов Лира Игтисамова, председатель Федерации профсоюзов республики Гузель Мирошниченко и председатель Союза работодателей Айдар Насибуллин.
Соглашение рассчитано на трехлетний срок. Оно предусматривает увеличение минимальной зарплаты работников организаций внебюджетного сектора экономики по отношению к МРОТ с 1 января на 926 рублей – до 17 168 рублей.
Также в правительстве наградили победителей и призёров республиканских конкурсов «Лучший наставник», «Мастера Башкортостана» и «Лучшее предприятие для работающих мам». Дипломы получили и участники республиканского межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».