Подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Башкортостане

Таких соглашений в Российской Федерации немного. Мы один из субъектов, который обеспечивает установление такого целевого индикатора для наших предприятий. Это будет способствовать росту доходов и возможностей наших граждан, их семейному благополучию.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан