Подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Башкортостане

В Башкирии подписали Соглашение о минимальной заработной плате. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Правительства – министр финансов Лира Игтисамова, председатель Федерации профсоюзов республики Гузель Мирошниченко и председатель Союза работодателей Айдар Насибуллин.

Соглашение рассчитано на трехлетний срок. Оно предусматривает увеличение минимальной зарплаты работников организаций внебюджетного сектора экономики по отношению к МРОТ с 1 января на 926 рублей – до 17 168 рублей.

Таких соглашений в Российской Федерации немного. Мы один из субъектов, который обеспечивает установление такого целевого индикатора для наших предприятий. Это будет способствовать росту доходов и возможностей наших граждан, их семейному благополучию.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства - министр финансов Республики Башкортостан

Также в правительстве наградили победителей и призёров республиканских конкурсов «Лучший наставник», «Мастера Башкортостана» и «Лучшее предприятие для работающих мам». Дипломы получили и участники республиканского межотраслевого конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».

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