В Башкирии индексацию услуг ЖКХ заморозят до июля 2024 года

Цены на услуги ЖКХ заморозят до 2024 года. Тарифы в Башкортостане в этом году индексировались дважды: в июле и декабре. Таким образом планируемое повышение с лета следующего года перенесли на конец этого.

Прогнозируемое изменение тарифов ожидается теперь в июле 2024. Максимальная индексация в декабре в Башкортостане составила 9%.