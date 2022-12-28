В Башкирии индексацию услуг ЖКХ заморозят до июля 2024 года

Цены на услуги ЖКХ заморозят до 2024 года. Тарифы в Башкортостане в этом году индексировались дважды: в июле и декабре. Таким образом планируемое повышение с лета следующего года перенесли на конец этого.
Прогнозируемое изменение тарифов ожидается теперь в июле 2024. Максимальная индексация в декабре в Башкортостане составила 9%.
По данным уфимских инженерных сетей, средняя температура в столице республики в декабре была на 10 градусов ниже ноября. Специалисты рассчитали, что потребление тепла должно было вырасти на 46%, но по факту рост оказался ниже.