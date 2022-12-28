В Башкирии два друга задушили знакомого и бросили его труп в реку

В Башкирии перед судом предстали два друга 18 и 20 лет. Их обвинили в жестоком убийстве знакомого.

В ноябре 2021 года парни проводили вечер за распитием спиртных напитков в доме в селе Удельно-Дуваней. Между ними и их знакомым произошла словесная ссора. Друзья повалили оппонента на пол и начали избивать. Вскоре один из них задушил знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, парни какое-то время прятали тело убитого среди деревьев, а потом отвезли к берегу реки Белой, привязали к убитому мешок с камнями и утопили его.