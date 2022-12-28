Уфимской горнолыжной школе презентовали новый ратрак

Без этой машины тренироваться спортсменам просто негде – склон иначе не подготовить. И сегодня министр спорта республики Руслан Хабибов побывал в спортшколе, познакомился с юными сноубордистами и горнолыжниками, протестировал новый инвентарь.

Юные воспитанники спортшколы по горнолыжному спорту только начинают большой профессиональный путь. Под руководством опытных наставников сноубордисты успешно покоряют свои первые склоны. Сейчас все необходимые условия для прогресса у ребят есть. В общей сложности в школе по четырем видам спорта на бюджетной основе занимаются более четырехсот детей.

Визит министра спорта республики был неслучаен. Помимо традиционного подведения итогов года, ещё одна цель – посмотреть в деле новый ратрак. Это специальная снегоуплотнительная машина для подготовки горнолыжных склонов и трасс. Она была приобретена благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» за счёт республиканского бюджета.

Случилось чудо предновогоднее: наконец-то школа получала долгожданный ратрак, теперь у нас многотысячная армия. Дети, спортсмены и туристы по достоинству оценят это приобретение. Андрей Кривошеев, директор СШОР по горнолыжному спорту Республики Башкортостан

Опробовать новенький ратрак Руслан Хабибов вызвался сам. У министра уже был опыт работы на подобных машинах в Мраткино и Куштау, однако в Уфе всё по-новому. Ратрак уверенно съехал с крутого склона и без проблем поднялся обратно. Последний раз такая машина приобреталась более 20 лет назад.

Пообщались с детишками, тренерами. Мне показали склон, который старой техникой готовили больше двух недель, сейчас новым ратраком – за полтора дня. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан