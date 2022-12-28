В Башкирии прошли соревнования «Ҡара Ҡаплан», посвященные погибшим в СВО

В селе Красноусольский прошли соревнования «Ҡара Ҡаплан», посвященные погибшим в зоне специальной военной операции Ринату Каранаеву и Радмиру Янбекову. Состязание по древнетюркскому боевому искусству проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Зилим».

Турнир республиканского уровня носил статус открытого, а потому на нем помериться силами собрались свыше ста участников из 12 спортивных клубов, представляющих города и районы Башкортостана. Спортсмены боролись за чемпионские пояса, медали, грамоты и кубки.