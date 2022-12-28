В Уфе завершилось первенство республики по фехтованию на рапирах среди кадетов до 18 лет

В этих соревнованиях приняли участие 50 юношей и 42 девушки. Помимо личного первенства, спортсмены провели и командный турнир. Для фехтовальщиков из Башкортостана эти соревнования стали заключительными в году.

Не хватило трёх секунд. В финале соревнований Малена Шаймуратова уступала своей сопернице всего в один укол 13:14, и нанести его так и не успела – закончилось время. Вообще все бои в решающих поединках турнира получились очень напряженными. Фехтовальщицы хорошо знают друг друга, поэтому для победы нужно придумывать всё больше новых приёмов.

Я думаю, я могла бы одержать победу. С этой соперницей, с которой встретились в финале, хорошо фехтуем на тренировках, когда она выигрывает, когда я. У меня был и за вход в топ-4 непростой бой, выиграла в укол. Малена Шаймуратова, серебряный призёр первенства Республики Башкортостан по фехтованию

В финале Малену сумела победить Карина Давлетханова. Календарный год в целом сложился для неё хорошо. Девушка всё чаще на равных фехтовала с взрослыми спортсменками на всероссийском уровне. И на турнире в Уфе, помимо победы в личном зачёте, Карина привела к успеху и свою команду, несмотря на то, что часто девушке приходилось отыгрывать очень много уколов. Но в этом и изюминка командных соревнований.

Для меня эти соревнования сложились хорошо, по боям было сложно, бой за вход в 4 выиграла 15:14, за вход в 2 – 15:13, и за первое место – 14:13. Карина Давлетханова, победитель первенства Республики Башкортостан по фехтованию

На первенстве республики встречались спортсмены, которые хорошо знакомы друг с другом. Но именно в соревновательных боях и проявляются лидерские качества. Неожиданных результатов на этот раз не случилось, лидеры сезона подтвердили своё мастерство и попали в призы.

Составы команд определены почти полностью, делаем доводку. Любимым способом проводим этот уходящий год, надеюсь, что дальше будем завоевывать другие награды. Марат Хисамутдинов, главный судья соревнований