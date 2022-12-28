В Уфе завершилось первенство республики по фехтованию на рапирах среди кадетов до 18 лет

В этих соревнованиях приняли участие 50 юношей и 42 девушки. Помимо личного первенства, спортсмены провели и командный турнир. Для фехтовальщиков из Башкортостана эти соревнования стали заключительными в году.
Не хватило трёх секунд. В финале соревнований Малена Шаймуратова уступала своей сопернице всего в один укол 13:14, и нанести его так и не успела – закончилось время. Вообще все бои в решающих поединках турнира получились очень напряженными. Фехтовальщицы хорошо знают друг друга, поэтому для победы нужно придумывать всё больше новых приёмов.
В финале Малену сумела победить Карина Давлетханова. Календарный год в целом сложился для неё хорошо. Девушка всё чаще на равных фехтовала с взрослыми спортсменками на всероссийском уровне. И на турнире в Уфе, помимо победы в личном зачёте, Карина привела к успеху и свою команду, несмотря на то, что часто девушке приходилось отыгрывать очень много уколов. Но в этом и изюминка командных соревнований.
На первенстве республики встречались спортсмены, которые хорошо знакомы друг с другом. Но именно в соревновательных боях и проявляются лидерские качества. Неожиданных результатов на этот раз не случилось, лидеры сезона подтвердили своё мастерство и попали в призы.
Праздновать Новый год сильнейшие фехтовальщики Башкортостана будут недолго. Уже 17 января в Орле пройдёт первенство России среди кадетов.