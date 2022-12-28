Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече двух глав регионов обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества.
Радий Хабиров предложил закрепить приоритеты взаимодействия в соглашении с Донецкой Народной Республикой как регионом России. Еще в марте Руководители регионов подписали документ, согласно которому ключевыми направлениями в сотрудничестве являются торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество, укрепление связей в сфере здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры и туризма.
Также Радий Хабиров и Денис Пушилин договорились организовать совместный турнир по борьбе на призы Глав Башкортостана и ДНР. Турнир будет проводиться каждый год в Уфе или Донецке.