Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с Главой ДНР Денисом Пушилиным

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. На встрече двух глав регионов обсудили вопросы развития межрегионального сотрудничества.

Радий Хабиров предложил закрепить приоритеты взаимодействия в соглашении с Донецкой Народной Республикой как регионом России. Еще в марте Руководители регионов подписали документ, согласно которому ключевыми направлениями в сотрудничестве являются торгово-экономические отношения, научно-техническое сотрудничество, укрепление связей в сфере здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры и туризма.