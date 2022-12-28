Радий Хабиров встретился на Донбассе с бойцами из Башкортостана

Радий Хабиров встретился на Донбассе с бойцами трёх добровольческих батальонов из Башкортостана. Отличившиеся военнослужащие получили из рук главы региона государственные награды, а очередной гуманитарный конвой доставил на передовую зимнее обмундирование и спецсредства для выполнения боевых задач. Особым подарком в преддверии Нового года стали посылки из дома.
Рабочая поездка Главы Башкортостана на Донбасс началась со встречи с бойцами добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова. Отличившимся военнослужащим Радий Хабиров прямо на плацу вручил государственные награды – ордена Салавата Юлаева и генерала Минигали Шаймуратова. Также руководитель региона передал батальону автомобили и оборудование для выполнения поставленных задач.
Даже в непосредственной близости от передовой военнослужащие из Башкортостана получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую. На Донбассе уже больше полугода работает республиканский медицинский десант, на вооружении которого современное высокотехнологичное оборудование.
Врачи проявляют не меньший героизм, и военнослужащие им за это благодарны.
Поблагодарил врачей за работу и Глава Башкортостана. При личной встрече. Многие медики на Донбассе уже не первый месяц. Есть и рекордсмены, которые выполняют здесь свой профессиональный долг на протяжении полугода.
Рабочая поездка Радия Хабирова на Донбасс совпала с приездом очередной гуманитарной колонны из Башкортостана. Многотонные фуры привезли для бойцов башкирских добровольческих батальонов теплые вещи, продукты питания, спецсредства, необходимые для выполнения поставленных задач. Но особенно дорогими в преддверии Нового года для военнослужащих оказались посылки из дома, письма от жён, картинки от детей.
Башкортостан продолжит оказывать помощь подшефному городу Красный Луч Луганской Народной Республики. Об этом Радий Хабиров заявил во время рабочей встречи с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Республика готова и дальше принимать детей из Донбасса для отдыха и оздоровления. А с начала специальной военной операции в Луганск и Донецк было отправлено 33 гуманитарные колонны, которые привезли более 2500 тонн продуктов питания, медикаментов, воды, средств личной гигиены и стройматериалов. Поддерживает Башкортостан и своих военнослужащих, которые выполняют свой долг в рамках СВО. Что касается взаимоотношений двух братских республик, Радий Хабиров предложил выйти на новый уровень и заключить соглашение уже как с полноправным регионом Российской Федерации.
Во время рабочей поездки Радий Хабиров также посетил школу №22 города Петровское, которая названа в честь командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова. Учебное заведение было капитально отремонтировано строителями Башкортостана и открыто в День знаний. Глава республики поблагодарил учеников и учителей за сохранение памяти о генерале и предложил выпускникам подумать о том, чтобы получить высшее образование в башкирских вузах. Подводя итоги визита на Донбасс, руководитель региона отметил, что жители Башкортостана могут гордиться своими защитниками.