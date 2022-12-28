Радий Хабиров встретился на Донбассе с бойцами из Башкортостана

Радий Хабиров встретился на Донбассе с бойцами трёх добровольческих батальонов из Башкортостана. Отличившиеся военнослужащие получили из рук главы региона государственные награды, а очередной гуманитарный конвой доставил на передовую зимнее обмундирование и спецсредства для выполнения боевых задач. Особым подарком в преддверии Нового года стали посылки из дома.

Рабочая поездка Главы Башкортостана на Донбасс началась со встречи с бойцами добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова. Отличившимся военнослужащим Радий Хабиров прямо на плацу вручил государственные награды – ордена Салавата Юлаева и генерала Минигали Шаймуратова. Также руководитель региона передал батальону автомобили и оборудование для выполнения поставленных задач.

Мы очень хотели приехать к вам. Рад видеть вас живыми и здоровыми. Сегодня хотим пообщаться с вами, понять, чем помочь, как живут мобилизованные ребята. Передаю вам приветы из дома – от жителей Башкортостана. Мы за всех очень переживаем и гордимся каждым из вас. Огромное спасибо и низкий поклон за ратную службу и ваше мужество! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Даже в непосредственной близости от передовой военнослужащие из Башкортостана получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе стоматологическую. На Донбассе уже больше полугода работает республиканский медицинский десант, на вооружении которого современное высокотехнологичное оборудование.

Всё то, что мы имеем в поликлинике, мы сюда привезли. Это анализаторы крови, мочи, это аппараты ультразвуковой диагностики, ЭКГ-аппарат, специалисты ЛОР, врач-травматолог, кардиолог и врач общей практики. Татьяна Давлетова, руководитель выездной медицинской бригады Республики Башкортостан в ЛНР

Врачи проявляют не меньший героизм, и военнослужащие им за это благодарны.

Мы давно ждали эту медицинскую бригаду, и все остались довольны. Обследовались. Я даже себе зуб вылечил и боли не почувствовал. Спасибо им большое. И ребята тоже все довольны остались. Пообщались, поговорили. Даже встретил двух медсестёр из моего района. Боец батальона им. Героя России Александра Доставалова

Поблагодарил врачей за работу и Глава Башкортостана. При личной встрече. Многие медики на Донбассе уже не первый месяц. Есть и рекордсмены, которые выполняют здесь свой профессиональный долг на протяжении полугода.

Рабочая поездка Радия Хабирова на Донбасс совпала с приездом очередной гуманитарной колонны из Башкортостана. Многотонные фуры привезли для бойцов башкирских добровольческих батальонов теплые вещи, продукты питания, спецсредства, необходимые для выполнения поставленных задач. Но особенно дорогими в преддверии Нового года для военнослужащих оказались посылки из дома, письма от жён, картинки от детей.

Их примут командиры, которые потом отдадут лично в руки военнослужащим. Всего мы привезли фуры, это порядка 300 кубометров. Рамиль Давидов, заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС

Башкортостан продолжит оказывать помощь подшефному городу Красный Луч Луганской Народной Республики. Об этом Радий Хабиров заявил во время рабочей встречи с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником. Республика готова и дальше принимать детей из Донбасса для отдыха и оздоровления. А с начала специальной военной операции в Луганск и Донецк было отправлено 33 гуманитарные колонны, которые привезли более 2500 тонн продуктов питания, медикаментов, воды, средств личной гигиены и стройматериалов. Поддерживает Башкортостан и своих военнослужащих, которые выполняют свой долг в рамках СВО. Что касается взаимоотношений двух братских республик, Радий Хабиров предложил выйти на новый уровень и заключить соглашение уже как с полноправным регионом Российской Федерации.

Сейчас вы – субъект Российской Федерации, и мы очень рады этому. Предлагаю перейти на следующий этап и по итогам нашей встречи начать работу по формированию соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и Луганской Народной Республикой. Уверен, что есть большой экономический потенциал развития взаимодействия между нашими регионами. Мы, безусловно, продолжим социальное, гуманитарное и культурное сотрудничество. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы рады приветствовать делегацию Башкортостана на территории Луганской Народной Республики. Очень приятно, что вы не забываете нас. Выражаю слова огромной благодарности за проделанную работу по восстановлению объектов в Красном Луче. Леонид Пасечник, врио главы Луганской Народной Республики

Во время рабочей поездки Радий Хабиров также посетил школу №22 города Петровское, которая названа в честь командира 112-й Башкавдивизии, Героя России Минигали Шаймуратова. Учебное заведение было капитально отремонтировано строителями Башкортостана и открыто в День знаний. Глава республики поблагодарил учеников и учителей за сохранение памяти о генерале и предложил выпускникам подумать о том, чтобы получить высшее образование в башкирских вузах. Подводя итоги визита на Донбасс, руководитель региона отметил, что жители Башкортостана могут гордиться своими защитниками.