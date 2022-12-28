В Уфе сотрудники ГИБДД поздравили с Новым годом ребят из детского дома

Дед Мороз в погонах поздравил с наступающим праздником ребят из детского дома. В канун Нового года дорожные полицейские уже традиционно навещают детей, которые сейчас особо нуждаются в помощи и поддержке со стороны взрослых.
Дед Мороз и Снегурочка порадовали детей сладкими подарками, а отряд юных инспекторов движения напомнил, как правильно вести себя на дороге. Ребята в ответ подготовили трогательное поздравление для сотрудников ГИБДД и подарили им елочку, сделанную своими руками. Мероприятие прошло в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».