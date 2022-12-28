Джефф Монсон выбран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Сегодня в Уфе прошло годовое отчетно-выборное собрание ее членов. Помимо Джеффа Монсона, свою кандидатуру выдвинул тренер Рафис Садыков. Большинством голосов победу одержал Монсон. Ранее он занимал должность первого вице-президента в качестве исполняющего обязанности.

Я счастлив, потому что это хорошая должность. Сейчас у меня есть возможность сделать то, что я хочу.  Я хочу открыть много бесплатных школ для детей.

Джефф Монсон, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Также на собрании подвели итоги работы федерации в уходящем году. Следующий получится не менее напряженным. В республике пройдет несколько сотен мероприятий, связанных со спортивной борьбой. Главным событием станет чемпионат России по греко-римской борьбе. Он пройдет в  Уфе с 6 по 10 февраля.

Фото №1 - Джефф Монсон выбран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Это на сегодняшний день в борьбе самая высокая планка. Потому что сегодня нет ни чемпионата Европы, так как нас блокируют, ни чемпионата мира. Это для нас очень высокая честь. Мы к нему подготовимся солидно.

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