Джефф Монсон выбран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Сегодня в Уфе прошло годовое отчетно-выборное собрание ее членов. Помимо Джеффа Монсона, свою кандидатуру выдвинул тренер Рафис Садыков. Большинством голосов победу одержал Монсон. Ранее он занимал должность первого вице-президента в качестве исполняющего обязанности.
Также на собрании подвели итоги работы федерации в уходящем году. Следующий получится не менее напряженным. В республике пройдет несколько сотен мероприятий, связанных со спортивной борьбой. Главным событием станет чемпионат России по греко-римской борьбе. Он пройдет в Уфе с 6 по 10 февраля.