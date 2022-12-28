Джефф Монсон выбран первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Это на сегодняшний день в борьбе самая высокая планка. Потому что сегодня нет ни чемпионата Европы, так как нас блокируют, ни чемпионата мира. Это для нас очень высокая честь. Мы к нему подготовимся солидно.

Алан Марзаев, президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан