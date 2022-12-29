В Башкирии в лобовом ДТП пострадали 5 человек

Вчера, 28 декабря, в Стерлитамакском районе Башкирии столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Almera. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Авария произошла на 28 км автодороги Стерлитамак – Красноусольский. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина, а отечественным автомобилем управлял 69-летний житель Стерлитамака.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 70 и 72-летние пассажирки "Гранты" и 24-летняя пассажирка "Альмеры". Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося.