Экспорт товаров в Башкортостане в 2022 году увеличился на 19%

Экспорт товаров в Башкортостане в текущем году увеличился на 19% по сравнению с предыдущим. Причем почти половина всего дохода пришлась на несырьевую торговлю. Об этом сообщила министр внешнеэкономических связей Маргарита Болычева.

Глава ведомства подвела итоги работы и деятельности ведомства. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, в Башкортостане по многим показателям отмечен рост. Объем товарооборота должен прийти к докризисному уровню 2019-го. И это вопреки санкционному давлению. Найдены новые рынки сбыта. Успешно ведут работу башкирские представительства. В этом году они открылись в Узбекистане, Турции и в Китае. Также офисы есть в Казахстане и Белоруссии.

Задача – до 2024 года открыть восемь представительств. В следующем году мы планируем сделать визит в Иране, где также планируем организовать свое представительство. Следующая страна, где планируем открыть представительство, – ОАЭ. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан

Маргарита Болычева также рассказала о мерах поддержки, которые действуют и находятся в разработке. Сегодня предприниматели могут бесплатно воспользоваться скорой экспортной помощью, если состоят в реестре МСП. Производители также могут возместить затраты на логистику и сертификацию. В новом году власти намерены компенсировать траты на хранение товаров в складских хабах в зарубежных государствах.