ППМИ-2023: жители Уфы хотят заменить окна в детском саду

В Башкортостане продолжается прием заявок на конкурс поддержки местных инициатив. Его результаты объявят в 2023 году. Основная идея – решать социально-значимые вопросы кооперацией власти и неравнодушных жителей. Так, например, один из уфимских детских садов уже дважды побеждал в конкурсе. Сейчас от учреждения подали еще одну заявку, на этот раз на замену окон.

Что не удивительно, ведь в детском саду окна не менялись со дня основания. А ведь зданию уже больше полувека. Сделать это своими силами не позволяет бюджет: каждое окно стоит около 25 тысяч рублей, а всего их более 130. Воспитатели и родители надеются на Программу поддержки местных инициатив, для участия в которой подала заявку на будущий год.

Проводим собрания, все конкурсные мероприятия, администрация Калининского района помогает нам предоставить мероприятия. Там необходимо софинансирование и жителей, и спонсоров. Динара Мусина, заведующая детским садом №232

Опыт у руководства уже есть. Дважды детский сад становился победителем программы. В первый раз на территории обустроили игровые площадки для малышей. Во второй – навесы.

Дети теперь в любую погоду могут выйти на прогулку: и зимой, и в дождь. Можно посидеть, отдохнуть, ничего не мешает. На следующий год нам сделали уличное оборудование, где дети могут играть и развиваться физически. Ольга Яхонтова, старший воспитатель детского сада №232