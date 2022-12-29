ППМИ-2023: жители Уфы хотят заменить окна в детском саду

В Башкортостане продолжается прием заявок на конкурс поддержки местных инициатив. Его результаты объявят в 2023 году. Основная идея – решать социально-значимые вопросы кооперацией власти и неравнодушных жителей. Так, например, один из уфимских детских садов уже дважды побеждал в конкурсе. Сейчас от учреждения подали еще одну заявку, на этот раз на замену окон.
Что не удивительно, ведь в детском саду окна не менялись со дня основания. А ведь зданию уже больше полувека. Сделать это своими силами не позволяет бюджет: каждое окно стоит около 25 тысяч рублей, а всего их более 130. Воспитатели и родители надеются на Программу поддержки местных инициатив, для участия в которой подала заявку на будущий год.
Опыт у руководства уже есть. Дважды детский сад становился победителем программы. В первый раз на территории обустроили игровые площадки для малышей. Во второй – навесы.
B 2022 году в конкурсе ППМИ было подано свыше тысячи заявок. Из них победителями признаны 507 проектов на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Механизм позволяет объединить финансовые ресурсы бюджетов республиканского и муниципальных образований, а также средства инициативных жителей и спонсоров, направив их на решение социально-значимых проблем. Результаты нынешнего отбора станут известны в 2023 году.