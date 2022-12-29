В Башкирии мужчина одним ударом ножа убил свою сожительницу

В Стерлибашевском районе перед судом предстал 69-летний местный житель. Мужчину обвинили в жестоком убийстве сожительницы.
В июле в селе Киргиз-Мияки сельчанин поссорился со своей возлюбленной, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он взял в руки нож и вонзил женщине в грудь. Несчастная скончалась сразу.
Свою вину мужчина не признал. Суд на основании вердикта присяжных заседателей признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: пресс-служба судов РБ.