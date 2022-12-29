В Башкирии сотрудники ГИБДД пришли на помощь водителю застрявшей фуры

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД по Иглинскому району капитан полиции Максим Коврига и старший лейтенант полиции Радик Гилязов на трассе М-5 заметили фуру. Водитель не мог выбраться из «снежной ловушки».

Инспекторы не бросили водителя в беде – они остановили попутный грузовой автомобиль и с помощью троса помогли ему выбраться из западни. Из-за неблагоприятных погодных условий такая помощь потребовалась ещё пяти водителям.