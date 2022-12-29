В Башкирии экстренно эвакуировали 13 жильцов из-за пожара

29 декабря в Салавате произошёл крупный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС.

Фото №1 - В Башкирии экстренно эвакуировали 13 жильцов из-за пожара

Огнём охватило квартиру на втором этаже в доме по улице Калинина. Возгорание зафиксировали на кухне. Из зоны воздействия опасных факторов экстренно эвакуировали 13 человек, среди которых трое – дети.

Горение удалось ликвидировать оперативно. Помощь врачей потребовалась 59-летнему мужчине. Его доставили в больницу №2 с признаками отравления продуктами горения. Причины случившегося уточняются.

Фото: МЧС по РБ. 

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