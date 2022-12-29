Пять вахтовиков из Башкирии погибли в аварии

29 декабря в Самарской области произошла страшная авария. В дорожно-транспортном происшествии погибли пять вахтовиков из Башкирии.

Инцидент зафиксирован на 867 км автодороги М-5 на территории Сызранского района. На трассе столкнулись «Лада Калина» и грузовик. На месте аварии погибли водитель и четыре пассажира, которые оказались вахтовыми рабочими из Зианчуринского района.