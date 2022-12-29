В Башкирии осудят бывшего директора Дворца молодежи за мошенничество

В Башкирии перед судом предстанет бывший директор Дворца молодежи города Октябрьского. Женщина обвиняется в получении взятки и фиктивном трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Следствие установило, что с 2014 года директор получала от сотрудников учреждения вознаграждение за покровительство и неприменение в отношении них мер дисциплинарного взыскания. В общей сложности она получила более 700 тысяч рублей. Также женщина фиктивно устроила на работу восемь человек и вносила ложны сведения об отработанных часах. Зарплату за фиктивных работников получала также директор.
Сумма причиненного ущерба превысила один миллион рублей. Вину обвиняемая не признала. Уголовное дело направлено в суд города Октябрьский для дальнейшего рассмотрения по существу.