В Башкирии осудят бывшего директора Дворца молодежи за мошенничество

Следствие установило, что с 2014 года директор получала от сотрудников учреждения вознаграждение за покровительство и неприменение в отношении них мер дисциплинарного взыскания. В общей сложности она получила более 700 тысяч рублей. Также женщина фиктивно устроила на работу восемь человек и вносила ложны сведения об отработанных часах. Зарплату за фиктивных работников получала также директор.