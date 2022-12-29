В 2023 году на строительство и реконструкцию дорог в Уфе направят 5,5 млрд рублей

– В рамках проекта осуществляется не только строительство и реконструкция дорожных объектов, планируемых к вводу в 2024 году и приобретение автобусов, также ведется разработка проектной документации по Южному обходу с мостовым переходом через реку Белую в микрорайоне «Кузнецовский Затон», завершение которой ожидается в третьем квартале следующего года, – добавили в кабмине.