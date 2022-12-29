Радий Хабиров вручил госнаграды бойцам батальона Шаймуратова

Радий Хабиров также предложил выпускникам школ Луганской Народной Республики поступить в вузы Башкортостана. В рамках рабочей поездки на Донбасс Глава региона посетил школу №22 города Петровское. Учебное заведение носит имя героя России Минигали Шаймуратова. Летом строители Башкортостана провели капитальный ремонт школы, которая теперь является одной из самых современных и оснащённых в ЛНР. Компьютерный класс, пищеблок, просторный спортзал и светлые кабинеты. Особое место в школе занимает музей Минигали Шаймуратова и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая освобождала Донбасс от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Радий Хабиров передал новогодние подарки, поблагодарил учеников и учителей за сохрание памяти о нашем генерале и предложил выпускникам подумать о том, чтобы получить высшее образование на малой Родине Героя России.