Радий Хабиров вручил госнаграды бойцам батальона Шаймуратова

Глава Башкортостана в ходе рабочей поездки на Донбасс вручил государственные награды отличившимся бойцам добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. В преддверии Нового года Радий Хабиров прибыл в место расположения военнослужащих, чтобы увидеть, в каких условиях проживают солдаты, и узнать у них самих, всем ли необходимым они обеспечены.

Руководитель республики сказал, что Башкортостан всегда будет поддерживать свои добровольческие батальоны. Не забудут и о тех, кто ждёт своих защитников дома. По распоряжению Радия Хабирова они уже получили новогодние выплаты и вправе рассчитывать на любую помощь и поддержку местных властей.

В среднем два раза в месяц мы привозим помощь. У нас есть вы, доставаловцы, юлаевцы. По семьям родным и близким: медицинская помощь родителям, жёнам, детям в школе помощь если нужна будет – это наша задача, не переживайте. Всё будет.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды бойцам батальона Шаймуратова

Мы видим, какую большую помощь вы оказываете нашим батальонам, нашим братьям. Мы это видим. И от лица всех говорим вам большое спасибо. Мы начали видеть и ощущать вашу помощь, и наши семьи начали ощущать. Стало всё намного быстрее выполняться, и за это вам большое спасибо.

Боец батальона им. Минигали Шаймуратова

Глава региона Радий Хабиров посетил больницу города Красный Луч, где встретился с медицинскими специалистами из Башкортостана, которые оказывают помощь местным жителям. Всего на Донбассе в составе восьми бригад побывали 207 медработников, в том числе 80 детских врачей. Они обследовали порядка 18 тысяч человек, провели необходимое лечение. Глава республики поблагодарил медработников за самоотверженный труд и поздравил с новогодними праздниками.

Радий Хабиров также предложил выпускникам школ Луганской Народной Республики поступить в вузы Башкортостана. В рамках рабочей поездки на Донбасс Глава региона посетил школу №22 города Петровское. Учебное заведение носит имя героя России Минигали Шаймуратова. Летом строители Башкортостана провели капитальный ремонт школы, которая теперь является одной из самых современных и оснащённых в ЛНР. Компьютерный класс, пищеблок, просторный спортзал и светлые кабинеты. Особое место в школе занимает музей Минигали Шаймуратова и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая освобождала Донбасс от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Радий Хабиров передал новогодние подарки, поблагодарил учеников и учителей за сохрание памяти о нашем генерале и предложил выпускникам подумать о том, чтобы получить высшее образование на малой Родине Героя России.

Много вузов, каждый себе может выбрать. И мы ждём вас. Вы в 2023 если будете поступать, ещё успеете. Мы строим суперсовременный межвузовский кампус. Это современное общежитие, сами увидите. Так что давайте приезжайте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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