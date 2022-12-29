Радий Хабиров вручил госнаграды бойцам батальона Шаймуратова

Глава Башкортостана в ходе рабочей поездки на Донбасс вручил государственные награды отличившимся бойцам добровольческого батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова. В преддверии Нового года Радий Хабиров прибыл в место расположения военнослужащих, чтобы увидеть, в каких условиях проживают солдаты, и узнать у них самих, всем ли необходимым они обеспечены.
Руководитель республики сказал, что Башкортостан всегда будет поддерживать свои добровольческие батальоны. Не забудут и о тех, кто ждёт своих защитников дома. По распоряжению Радия Хабирова они уже получили новогодние выплаты и вправе рассчитывать на любую помощь и поддержку местных властей.
Глава региона Радий Хабиров посетил больницу города Красный Луч, где встретился с медицинскими специалистами из Башкортостана, которые оказывают помощь местным жителям. Всего на Донбассе в составе восьми бригад побывали 207 медработников, в том числе 80 детских врачей. Они обследовали порядка 18 тысяч человек, провели необходимое лечение. Глава республики поблагодарил медработников за самоотверженный труд и поздравил с новогодними праздниками.
Радий Хабиров также предложил выпускникам школ Луганской Народной Республики поступить в вузы Башкортостана. В рамках рабочей поездки на Донбасс Глава региона посетил школу №22 города Петровское. Учебное заведение носит имя героя России Минигали Шаймуратова. Летом строители Башкортостана провели капитальный ремонт школы, которая теперь является одной из самых современных и оснащённых в ЛНР. Компьютерный класс, пищеблок, просторный спортзал и светлые кабинеты. Особое место в школе занимает музей Минигали Шаймуратова и 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая освобождала Донбасс от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Радий Хабиров передал новогодние подарки, поблагодарил учеников и учителей за сохрание памяти о нашем генерале и предложил выпускникам подумать о том, чтобы получить высшее образование на малой Родине Героя России.