Телеканал БСТ подготовил праздничную программу

Впереди длинные выходные, и провести их можно вместе. Зрителей ожидают премьеры сериалов, фильмов, увлекательных проектов и спектаклей. О том, что ждёт уже в новом году, на январских праздниках, – в нашем сюжете.

Самая вкусная работа в этом году была у Лилии Курамшиной и Наиля Юсупова. Ведущие БСТ отправились в гастропутешествие по республике. На голодный желудок программу лучше не смотреть. Здесь и немецкий штрудель, и армянская долма, и башкирский белеш. А на чём только не пришлось ведущим колесить по республике! Со 2 по 7 января в 12 часов дня зрители смогут узнать, чем живут народы Башкортостана и появились ли у ведущих лишние килограммы?

А о том, что волнует детей, расскажут и покажут дети. Взрослые с телеканала «Тамыр» презентуют новый сериал «Не игрушка». Многосерийный проект о том, как важно ребёнку, чтобы его понимали и принимали. Герои сериала – подростки со своими проблемами. Кто-то потерял маму, кому-то родители не уделяют внимания. Все они пытаются помочь главному герою вернуть родной дом деда.

«Бабье лето» – трогательная история о четырех одиноких бабушках. Разные судьбы, но всех их привели в дом-интернат для престарелых. В главных ролях актрисы, которые 20 лет назад играли этих же героинь, но на театральной сцене. О любителях спектаклей не забыли. Некоторые постановки будут впервые показаны на телеэкране.

На экраны перешли и радиоведущие. Коллектив станции «Юлдаш» представит фильм «Буран ФМ». Премьера состоялась на днях в кинотеатре «Родина».

Телеканал подготовил концертную программу. Зрители увидят «Башкорт йыры», юбилейный концерт легендарного композитора Рима Хасанова, шоу «От оперы до этно».