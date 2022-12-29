В Башкирии проект «Творческая елка желаний» исполняет мечты детей

«Елка желаний» исполняет мечты. Акция проходит уже пятый год подряд. При этом от федерального проекта родился еще местный – «Творческая елка желаний». Дети пишут письмо об исполнении нематериальной мечты. Второклассница Фаягуль Юсупова захотела увидеть закулисье киноиндустрии. Девочка попросила экскурсию для всего класса, в котором она учится.

Заглянуть в закулисье мультипликации мечтает, пожалуй, каждый ребенок. Рисунок на бумаге оживает только в руках профессионалов. Пленка для школьников и вовсе раритет. Музейный фонд киностудии «Башкортостан» хранит уникальные кадры съемок в плоских ящиках для фильмокопий. Необычный инвентарь – современные дети больше знают о цифровом формате.

В кино мы ходим, а вот как рождается мультик и кино, мы бы не смогли прийти на такую экскурсию. Рузанна Нуреева, классный руководитель

Проникнуть в закулисье удалось благодаря второкласснице Фаягуль Юсуповой. Девочка написала письмо Деду Морозу через проект «Творческая елка желаний». При этом мечту она разделила на весь класс. Дети не только увидели скрытые нюансы работы киностудии, они первыми стали зрителями мультфильма, который пока не вышел на большие экраны.

Фаягуль из многодетной семьи. Она сестра старшая. Заботиться она и о других – это нашло отражение в письме Деду Морозу. Гузель Юсупова, мама Фаягуль

София Буркина хотела спеть со звездой. Об этом и написала в письме. И вот она уже на сцене с микрофоном. Дуэтом вокалистка выступила с заслуженной артисткой республики Фларидой Иркиной. «Творческая елка желаний» – проект региональный и реализует нематериальные мечты детей. Акция проводится второй год совместно с концертным залом «Башкортостан».

Я давно хотела спеть на «Елке желаний». В будущем хочу стать вокалистом. София Буркина

Параллельно реализуется и федеральный проект партии «Единая России» – «Елка желаний», без добавки «творческая». В этих письмах дети просят практичные подарки: смартфоны, музыкальные колонки и часы.

Елки – это все для детей. И видеть их радость – мотивация к жизни. Римма Утяшева, депутат Государственной Думы