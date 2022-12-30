В Уфе открылась выставка уникальных предметов ювелирного искусства

Роскошь византийского золота и иранского серебра. В Нацмузее Башкирии открылась экспозиция, представляющая сокровища древней Уфы. Это серьги, монеты, кольца, накладки ножен – изделия относятся к середине первого тысячелетия.

В основном все артефакты – случайные находки горожан. Уникальные предметы говорят о статусности наших предков, жителей городища Уфа-2, так как они были похоронены с такими элементами роскоши.