В Уфе изменилось расписание нескольких пригородных автобусов

Рейсы автобуса №164 с отправлением от ост. «ул. им. Города Галле» в 5:50 по будням будут выполняться без заезда в с. Нижегородка, с. Таптыково и до д. Лекаревка. Рейсы, со временем отправления от ост. «ГДК» в 18:30 по будням — с заездом в Нижегородку и Таптыково до Лекаревки, со временем отправления от ост. «с. Таптыково» в 7:10 и 20:20 будут начинаться из Лекаревки в 6:55 и 20:05, со временем отправления от «ГДК» в 12:10, 18:30 и от ост. «с. Таптыково» в 7:10, 13:30, 20:20 будут выполняться с обязательным заездом в «Д/с «Одуванчик» (Зубово).