В Уфе изменилось расписание нескольких пригородных автобусов

Пресс-служба компании «Башавтотранс» сообщила об изменении расписания нескольких пригородных автобусов.
Речь идет о межмуниципальных маршрутах №105 «Колхозный рынок—Нижний Изяк», №164 «ГДК—Лекаревка» и №164т «ГДК—Нижегородка—Таптыково».
С 30 декабря автобус №105 стал ездить по графику 8:25, 13:00, 17:20, 20:30 от Колхозного рынка и 6:50, 10:00, 14:45 и 18:55 от деревни Нижний Изяк (время работы — ежедневно).
Маршрут №164т теперь обслуживает пассажиров в 5:40 (от ост. «ул. им. Города Галле»), 6:25 (от ост. «ул. им. Города Галле»), 7:35, 8:00, 9:00, 11:05, 13:50 (от ост. «ул. им. Города Галле»), 15:00, 15:45, 16:45, 17:30, 18:15, 20:30, от Нижегородки — 06:30, 06:55, 07:41, 08:45, 09:31, 10:31, 12:30 (до ост. «ул. им. Города Галле»), 15:00, 15:21, 16:41, 17:21, 18:10, 19:01, 19:51, 21:55, от Таптыково — 6:20, 6:40, 7:30, 8:50, 9:20, 10:20, 12:20 (до ост. «ул. им. Города Галле»), 14:50, 15:10, 16:30, 17:10, 18:00, 18:50, 19:40, 21:45 по будням и в 5:40 (от ост. «ул. им. Города Галле»), 6:25 (от ост. «ул. им. Города Галле»), 8:00, 9:00, 13:50, 15:00, 15:45, 17:30, 18:15, в 6:55, 7:41, 9:31, 10:31, 15:21, 16:41, 17:21, 19:01, 19:51 и 6:40, 7:30, 9:20, 10:20, 15:10, 16:30, 17:10, 18:50 и 19:40 соответственно по выходным.
Рейсы автобуса №164 с отправлением от ост. «ул. им. Города Галле» в 5:50 по будням будут выполняться без заезда в с. Нижегородка, с. Таптыково и до д. Лекаревка. Рейсы, со временем отправления от ост. «ГДК» в 18:30 по будням — с заездом в Нижегородку и Таптыково до Лекаревки, со временем отправления от ост. «с. Таптыково» в 7:10 и 20:20 будут начинаться из Лекаревки в 6:55 и 20:05, со временем отправления от «ГДК» в 12:10, 18:30 и от ост. «с. Таптыково» в 7:10, 13:30, 20:20 будут выполняться с обязательным заездом в «Д/с «Одуванчик» (Зубово).