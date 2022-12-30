В Уфе подвели итоги деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» в 2022 году

На заседании президиума политсовета подвели итоги деятельности регионального отделения партии «Единая Россия». Одной из главных задач объединенного движения в этом году была поддержка добровольцев и мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также их семей.
Участников СВО обеспечили всем необходимым: продуктами питания, теплыми вещами, медикаментами, необходимой техникой. Также оказали и моральную помощь. На встрече представители центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи республики и Башкирской Торговой Ассоциации подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.