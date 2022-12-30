В Уфе подвели итоги деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» в 2022 году

Показали свою мобильность, свою адекватность, реагировать на меняющуюся ситуацию. Я думаю, что любые вызовы, с которыми нам придется столкнуться в следующем году, будут правильно восприняты, и мы найдем всегда возможности оперативно отреагировать и принять те решения, которые, мы считаем, принесут наибольший эффект и результат.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»