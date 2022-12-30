В Уфе подвели итоги деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» в 2022 году

На заседании президиума политсовета подвели итоги деятельности регионального отделения  партии «Единая Россия». Одной из главных задач объединенного движения в этом году была поддержка добровольцев и мобилизованных, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также их семей.

Участников СВО обеспечили всем необходимым: продуктами питания, теплыми вещами, медикаментами, необходимой техникой. Также оказали и моральную помощь. На встрече представители центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи республики и Башкирской Торговой Ассоциации подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Показали свою мобильность, свою адекватность, реагировать на меняющуюся ситуацию. Я думаю, что любые вызовы, с которыми нам придется столкнуться в следующем году, будут правильно восприняты, и мы найдем всегда возможности оперативно отреагировать и принять те решения, которые, мы считаем, принесут наибольший эффект и результат. 

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» 
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