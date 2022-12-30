«Мы защищаем наши культурно-духовные ценности»: Радий Хабиров о культурной трансформации Башкирии

Сегодня, 30 декабря, Глава Башкирии открыл первое заседание республиканского совета по культуре. Радий Хабиров отметил, что сейчас все силы направлены на защиту культурно-духовных ценностей.
«Цель нашего Совета по вопросам развития культуры и искусства — чтобы он стал профессиональной экспертной площадкой»
«В Башкирии ежегодно будем выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому драмтеатрам»
Большими событиями в культурной жизни Башкортостана стали премьеры опер «Евгений Онегин» и «Садко», спектаклей «Потомки Салавата не отступят» и «Звезда героя». В будущем году ожидается премьера спектакля «Красный Паша».
Глава региона отметил, что состоялась долгожданная кинопремьера — фильм «Дневник поэта», и с нетерпением ждут премьеры мультфильма «Северные амуры». Директор уфимской анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов рассказал, что уже в конце января 2023 года в Уфе и Москве пройдут закрытые премьерные показы мультфильма.
Глава республики отметил, что впервые в Башкортостане прошел Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев». Теперь лучшие песни о Родине будут звучать в Уфе на Советской площади у памятника Герою России Минигали Шаймуратову.
«Города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на брендовые мероприятия и фестивали»
Из новых мер поддержки — с 2023 года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали, которые стали их визитными карточками. Такие, как «Крещенские морозы» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском, «Туған тел» в Дюртюлинском, «Уяв» в Аургазинском районах.
«Одним из главных событий в культурной жизни Башкортостана стало открытие музейного комплекса «Шульган-Таш»
Глава республики отметил, что есть дальнейшие совместные планы, которые они обсуждают с Салаватом Щербаковым, но их он пока раскрывать не будет.
«260 тысяч молодых людей в этом году воспользовались «Пушкинской картой»
Подростки и молодежь бесплатно ходили на спектакли, концерты, кинопоказы, посещали музеи. Учреждения культуры привлекли по «Пушкинской карте» 235 млн рублей. Республика остаётся в тройке лидеров — после Москвы и Санкт-Петербурга — по числу посещений культурных событий (2021 году — 79,5 млн посещений, в 2022 году — 82,5 млн посещений).
Радий Хабиров отметил, что второй год реализуется республиканская программа «Земский работник культуры». В этом году 30 специалистов получили субсидию 500 тыс. рублей. Со следующего года будут вручаться не менее 60 сертификатов на 500 тыс. рублей.
«Учреждения культуры Башкирии получили 7 комфортабельных междугородных автобусов марки «НефАЗ»
Сегодня в Уфе вручили ключи от семи новых комфортабельных междугородных автобусов марки «НефАЗ» руководителям культурных учреждений республики. Новый транспорт получили руководители Башкирской государственной филармонии, Башкирского государственного театра оперы и балеты, Салаватского башдрамтеатра, Нефтекамской госфилармонии, Сибайского башдрамтеатра, Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения.
На заседании Совета после выступления председателя Союза композиторов РБ Лейлы Исмагиловой Глава республики пообещал также обеспечить композиторов автомобилем для поездок по республике.
«Совет будет собираться два раза в год. Нам нужно понимать, куда направить наши усилия и как еще поддержать это важное направление».
Фото: ИА Башинформ.