«Мы защищаем наши культурно-духовные ценности»: Радий Хабиров о культурной трансформации Башкирии

Сегодня прозвучало много интересных идей, в том числе о том, как с помощью искусства воспитывать настоящих патриотов. Это и было целью создания нашего Совета по вопросам развития культуры и искусства — чтобы он стал профессиональной экспертной площадкой, центром, где в диалоге рождаются новые идеи и принимаются важные решения. Первое заседание показало, что нам это удалось. Наши история, культура, нравственные ценности были и остаются для нас безусловной основой. Мы поддерживали и обязательно продолжим поддерживать творческие коллективы и работников сферы культуры, будем строить и ремонтировать дома культуры, создавать новые произведения искусства, востребованные у жителей республики и особенно у молодых людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии