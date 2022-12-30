«Мы защищаем наши культурно-духовные ценности»: Радий Хабиров о культурной трансформации Башкирии

Сегодня, 30 декабря, Глава Башкирии открыл первое заседание республиканского совета по культуре. Радий Хабиров отметил, что сейчас все силы направлены на защиту культурно-духовных ценностей.

Фото №1 - «Мы защищаем наши культурно-духовные ценности»: Радий Хабиров о культурной трансформации Башкирии

«Цель нашего Совета по вопросам развития культуры и искусства — чтобы он стал профессиональной экспертной площадкой»

Сегодня прозвучало много интересных идей, в том числе о том, как с помощью искусства воспитывать настоящих патриотов. Это и было целью создания нашего Совета по вопросам развития культуры и искусства — чтобы он стал профессиональной экспертной площадкой, центром, где в диалоге рождаются новые идеи и принимаются важные решения. Первое заседание показало, что нам это удалось. Наши история, культура, нравственные ценности были и остаются для нас безусловной основой. Мы поддерживали и обязательно продолжим поддерживать творческие коллективы и работников сферы культуры, будем строить и ремонтировать дома культуры, создавать новые произведения искусства, востребованные у жителей республики и особенно у молодых людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

«В Башкирии ежегодно будем выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому драмтеатрам»

Большими событиями в культурной жизни Башкортостана стали премьеры опер «Евгений Онегин» и «Садко», спектаклей «Потомки Салавата не отступят» и «Звезда героя». В будущем году ожидается премьера спектакля «Красный Паша».

Мы будем ежегодно выделять по 10 млн рублей башкирскому, русскому и татарскому драматическим театрам на создание новых масштабных постановок.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава региона отметил, что состоялась долгожданная кинопремьера — фильм «Дневник поэта», и с нетерпением ждут премьеры мультфильма «Северные амуры». Директор уфимской анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов рассказал, что уже в конце января 2023 года в Уфе и Москве пройдут закрытые премьерные показы мультфильма.

Глава республики отметил, что впервые в Башкортостане прошел Всероссийский открытый конкурс песни «Время героев». Теперь лучшие песни о Родине будут звучать в Уфе на Советской площади у памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

«Города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на брендовые мероприятия и фестивали»

Из новых мер поддержки — с 2023 года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали, которые стали их визитными карточками. Такие, как «Крещенские морозы» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском, «Туған тел» в Дюртюлинском, «Уяв» в Аургазинском районах.

«Одним из главных событий в культурной жизни Башкортостана стало открытие музейного комплекса «Шульган-Таш»

Республике многое удалось сделать в Год культурного наследия народов России. История становления человеческой цивилизации запечатлена теперь в новом музейном комплексе «Шульган-Таш». Наша новая цель — строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе, это очень интересный проект. Наши ученые полагают, что территория Башкортостана тогда была крупным административным центром огромной кочевой цивилизации, много новых интересных дискуссий сейчас идет. Открытием Мемориального комплекса на Советской площади Уфы с памятником генералу Минигали Шаймуратову мы отдали дань памяти героям Отечества. В состав нашего Совета по культуре входит его автор, выдающийся скульптор Салават Щербаков. Разрешите еще раз поблагодарить Вас, уважаемый Салават Александрович, за ваш вклад в сохранение исторической памяти нашего народа. Мы, несомненно, продолжим работу по увековечиванию памяти героев Отечества.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 
Пенальти

Глава республики отметил, что есть дальнейшие совместные планы, которые они обсуждают с Салаватом Щербаковым, но их он пока раскрывать не будет.

«260 тысяч молодых людей в этом году воспользовались «Пушкинской картой»

Подростки и молодежь бесплатно ходили на спектакли, концерты, кинопоказы, посещали музеи. Учреждения культуры привлекли по «Пушкинской карте» 235 млн рублей. Республика остаётся в тройке лидеров — после Москвы и Санкт-Петербурга — по числу посещений культурных событий (2021 году — 79,5 млн посещений, в 2022 году — 82,5 млн посещений).

Радий Хабиров отметил, что второй год реализуется республиканская программа «Земский работник культуры». В этом году 30 специалистов получили субсидию 500 тыс. рублей. Со следующего года будут вручаться не менее 60 сертификатов на 500 тыс. рублей.

«Учреждения культуры Башкирии получили 7 комфортабельных междугородных автобусов марки «НефАЗ»

Сегодня в Уфе вручили ключи от семи новых комфортабельных междугородных автобусов марки «НефАЗ» руководителям культурных учреждений республики. Новый транспорт получили руководители Башкирской государственной филармонии, Башкирского государственного театра оперы и балеты, Салаватского башдрамтеатра, Нефтекамской госфилармонии, Сибайского башдрамтеатра, Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения.

На заседании Совета после выступления председателя Союза композиторов РБ Лейлы Исмагиловой Глава республики пообещал также обеспечить композиторов автомобилем для поездок по республике.

«Совет будет собираться два раза в год. Нам нужно понимать, куда направить наши усилия и как еще поддержать это важное направление».

Фото: ИА Башинформ. 

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