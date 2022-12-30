В Уфе прошло первое заседание Совета по культуре при Главе Башкортостана

Консультативный орган создан 26 декабря для информирования руководителя региона о положении дел в сфере искусства. Совещание прошло под руководством Радия Хабирова, в нем приняли участие деятели культуры республиканского и федерального уровней.
Редкий случай, когда совещание открывается с балетной постановки под аккомпанемент рояля. Концертный номер в этом случае оправдан. Первое заседание Совета по культуре объединило ярких представителей творческой интеллигенции. Не только башкирской – за столом известные в стране артисты. В непростое время духовность и искусство приобретают особый смысл.
Недавно глава республики выезжал на территорию проведения СВО. Радий Хабиров пообщался с бойцами башкирских отрядов и мобилизованными ребятами. Военнослужащие передали руководителю региона флаг батальона Шаймуратова. Теплые слова родной республике они написали на знамени Победы. Флаг пополнил фонд Национального музея Башкортостана.
Уходящий год культурного наследия запомнился громкими открытиями. Музейный комплекс «Шульган-Таш», памятник Минигали Шаймуратову стали визитными карточками региона и точками притяжения туристов. В ближайших планах – строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
Вливания в сферу культуры составили в этом году почти 13 млрд рублей. Показатель – вдвое больше прошлогоднего. Для привлечения кадров реализуется программа «Земский работник культуры». Господдержку в 2022 году получили 30 библиотекарей, сотрудников СДК и музеев – специалисты смогли улучшить жилищные условия. Взамен в сельской местности они должны отработать не менее 5 лет.
Республика – в лидерах после Москвы и Санкт-Петербурга по числу посещений культурных событий. Активности способствовала «Пушкинская карта» – бесплатный пропускной билет для молодежи на самые интересные спектакли и концерты.
Прорыв в области искусства в республике стал возможен благодаря поддержке Радия Хабирова. Образование, концертная и выставочная деятельность, кинопроизводство, межрегиональное сотрудничество – без внимания не осталась ни одна сфера.
На первом заседании Совета по культуре заключено соглашение о сотрудничестве между Музеем современной истории России и Национальным музеем Башкортостана. Второй документ предполагает взаимодействие Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов страны с киностудией «Башкортостан» и анимационной студией «Муха».
Совет завершился церемонией вручения государственных наград и званий. Глава республики поблагодарил артистов, оставшихся верными Родине и выступавших в местах боевого слаживания солдат и на Донбассе. Народные мелодии, как и много лет назад, вновь поднимают моральный дух солдат, находящихся на передовой.