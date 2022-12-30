В Уфе прошло первое заседание Совета по культуре при Главе Башкортостана

Консультативный орган создан 26 декабря для информирования руководителя региона о положении дел в сфере искусства. Совещание прошло под руководством Радия Хабирова, в нем приняли участие деятели культуры республиканского и федерального уровней.

Редкий случай, когда совещание открывается с балетной постановки под аккомпанемент рояля. Концертный номер в этом случае оправдан. Первое заседание Совета по культуре объединило ярких представителей творческой интеллигенции. Не только башкирской – за столом известные в стране артисты. В непростое время духовность и искусство приобретают особый смысл.

Сегодня в условиях СВО, в условиях, когда мы воюем с объединенным Западом, мы защищаем нашу страну, нашу основу, нашу культуру, наши нравственные ценности. Значение культуры имеет огромное значение. Совет по культуре, по искусству может выступить тем органом, который консолидирует наши усилия в этом направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Недавно глава республики выезжал на территорию проведения СВО. Радий Хабиров пообщался с бойцами башкирских отрядов и мобилизованными ребятами. Военнослужащие передали руководителю региона флаг батальона Шаймуратова. Теплые слова родной республике они написали на знамени Победы. Флаг пополнил фонд Национального музея Башкортостана.

Уходящий год культурного наследия запомнился громкими открытиями. Музейный комплекс «Шульган-Таш», памятник Минигали Шаймуратову стали визитными карточками региона и точками притяжения туристов. В ближайших планах – строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

Ученые полагают, что совокупность объектов – исторических, археологических, которые находятся на территории Башкортостана, позволяет говорить, что Башкортостан того времени был крупным административным центром великой кочевой цивилизации. Это вызывает споры, дискуссии. Мы будем прорываться, и такой музей будет сделан. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вливания в сферу культуры составили в этом году почти 13 млрд рублей. Показатель – вдвое больше прошлогоднего. Для привлечения кадров реализуется программа «Земский работник культуры». Господдержку в 2022 году получили 30 библиотекарей, сотрудников СДК и музеев – специалисты смогли улучшить жилищные условия. Взамен в сельской местности они должны отработать не менее 5 лет.

Потенциал очень большой, его нужно развивать. Очень многие удивляются, что есть такие замечательные инструменты, и пение здесь, и способные дети. Единственная проблема, чтобы удержать детей здесь. Чтобы они не уезжали. Потому что дефицит кадров есть в знаменитом Симфоническом оркестре. Над этим надо работать. Есть еще один интересный проект, пока соблюдаем тайну. Наталья Орлова, заместитель председателя комитета Госдумы России

Республика – в лидерах после Москвы и Санкт-Петербурга по числу посещений культурных событий. Активности способствовала «Пушкинская карта» – бесплатный пропускной билет для молодежи на самые интересные спектакли и концерты.

Я просто восхищен губернатором – полным энергии, сильным человеком. Моя дружба с Башкирией уже несколько лет благодаря «Пушкинской карте», дай бог, будем продолжать общение. Лично получил приглашение губернатора к нему в кабинет – продолжить личное и творческое общение. Даниил Спиваковский, заслуженный артист России

Прорыв в области искусства в республике стал возможен благодаря поддержке Радия Хабирова. Образование, концертная и выставочная деятельность, кинопроизводство, межрегиональное сотрудничество – без внимания не осталась ни одна сфера.

Большая заслуга Радия Хабирова в том, что он вопросы в области культуры сам озвучивает. Сколько денег потрачено, куда они пошли, какие залы были открыты, много интересного и нового, что будет происходить в республике. Аскар Абдразаков, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета

Я бы хотела, чтобы мы встречались чаще. Вопросы возникают каждый день. Хочется их решить с помощью главы республики, правительства, Минкульта, потому что они оказывали на протяжении всей нестеровской программы и оказывают колоссальную поддержку. Светлана Игнатенко, заместитель директора по научной работе Башкирского государственного музея им. М.В. Нестерова

На первом заседании Совета по культуре заключено соглашение о сотрудничестве между Музеем современной истории России и Национальным музеем Башкортостана. Второй документ предполагает взаимодействие Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов страны с киностудией «Башкортостан» и анимационной студией «Муха».

Это даст нам возможность вместе работать, подаваться на гранты, на субсидии. В этих же рамках сидит, что мы снимаем, студия «Муха» делает графику, фонд дает нам какую-то энную сумму. Это рост и выход за пределы республики, чтобы узнавали наши башкирские фильмы. Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова