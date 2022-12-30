Радий Хабиров навестил семьи военнослужащих, погибших в ходе СВО

Радий Хабиров навестил семью погибшего во время СВО гвардии сержанта Максима Страупе. Глава республики пообщался с матерью военнослужащего и его вдовой, а также передал новогодние подарки детям. Их, к слову, не так давно помогли быстро оформить в детский сад. По словам родственников, семья окружена заботой со стороны государства.

Чиновники оперативно помогают решать проблемы. Руководитель региона собственным примером неоднократно давал понять, что Башкортостан будет поддерживать как самих военнослужащих, так и их семьи. Максим Страупе проходил военную службу по призыву в Воздушно-десантных войсках, в 2018 году заключил контракт. Выполнял боевые задачи в Сирии. Погиб при проведении спецоперации в Украине. Награжден орденом Мужества посмертно. Глава республики также передал вдове героя орден генерала Шаймуратова.

После ранения рвался обратно. Очень переживал, говорил: «Мам, я только обратно». Наталья Страупе, мама Максима Страупе

Радий Хабиров также навестил семью погибшего во время специальной военной операции майора Дмитрия Безбородова. Глава Башкортостана передал вдове героя орден генерала Шаймуратова, а дочери погибшего вручил новогодние подарки. Во время чаепития Радий Хабиров поинтересовался бытовыми условиями семьи погибшего офицера. Вдова военнослужащего находится в поиске работы. Руководитель региона поручил мэру Уфы помочь женщине с трудоустройством. Дмитрий Безбородов с 2009 года служил в спецназе, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Погиб 25 февраля на Украине в ходе минометного обстрела. Посмертно награжден орденом Мужества. 1 сентября на фасаде дома в Уфе, в котором он проживал вместе с семьей, была открыта мемориальная доска.