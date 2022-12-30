Своих не бросаем: эксперты оценили визит Радия Хабирова на Донбасс

Поговорили
по душам. Эксперты называют недавний визит Главы Башкортостана на Донбасс
подтверждением того, что республика своих не бросает. Радий Хабиров встретился
с мобилизованными и с бойцами трех добровольческих батальонов – шаймуратовцами,
доставаловцами и юлаевцами. Военнослужащим передали спецсредства для выполнения
поставленных задач, в том числе и противодронные ружья, о которых просили
бойцы.
Уроженцы
республики смогли пообщаться с главой региона и задать вопросы. Радий Хабиров,
в свою очередь, заверил, что никто из солдат и членов их семей без поддержки не
останется. Этот важный момент руководитель республики держит на личном
контроле.
Все ребята приездом
нашего главы остались довольны. Все
очень рады. Было задано очень много вопросов. Радий Фаритович ответил на все
вопросы, они также были все зафиксированы. Были
просьбы по бытовым темам. Просьбы, которые касаются Министерства обороны,
будут направлены в оборонное ведомство для исполнения. От всех ребят большой привет, поздравление с Новым
годом. Всё будет хорошо, победа будет за нами.Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими
В
ходе рабочей поездки на Донбасс Радий Хабиров посетил школу №22 в городе
Петровское, которая носит имя генерала Минигали Шаймуратова. Минувшим летом
строители Башкортостана провели капитальный ремонт учебного заведения. Учащиеся
смогли лично выразить благодарность главе региона.
Ребята, учителя,
ученики всегда были довольны встречами с Радием Хабировым. Его всегда ждут. Они
с Радием Хабировым встретились, поговорили. Школа там – красота, это
генеральская школа. Там везде чистота, порядок, в классах новые технологии. Для
Петровского, для нашей республики 22-я школа имени генерала Шаймуратова – это
место, где рождаются патриоты. Там всё знают о нашей Башкавдивизии. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий