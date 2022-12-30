Своих не бросаем: эксперты оценили визит Радия Хабирова на Донбасс

Все ребята приездом нашего главы остались довольны. Все очень рады. Было задано очень много вопросов. Радий Фаритович ответил на все вопросы, они также были все зафиксированы. Были просьбы по бытовым темам. Просьбы, которые касаются Министерства обороны, будут направлены в оборонное ведомство для исполнения. От всех ребят большой привет, поздравление с Новым годом. Всё будет хорошо, победа будет за нами.

Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с военнослужащими