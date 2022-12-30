Радий Хабиров и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Башкирии

Радий Хабиров обсудил развитие самбо в республике с координатором федерального партийного проекта «За самбо» Сергеем Елисеевым. Встреча прошла в Доме Республики. На ней также присутствовал член попечительского совета Всероссийской федерации самбо Саркис Гогорян.

На встрече обсудили перспективы создания в республике центральной школы самбо. Глава Башкортостана предложил закрепить это направление за одной из детско-юношеских спортивных школ региона. Также стороны говорили о подготовке тренеров. Радий Хабиров дал поручение региональному Минспорту проработать возможность обучения спортивных педагогов на базе Башкирского института физической культуры.

Мы в Башкортостане приветствуем инициативы, направленные на расширение доступа наших детей к занятиям спортом. Поэтому очень рады проекту «Za самбо». Мы серьёзно подходим к развитию в регионе спортивной борьбы и, безусловно, поддержим партийную инициативу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Башкирии

Проект очень интересен на всех уровнях, он позволяет развивать отечественные виды спорта. И, конечно, внести серьёзный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Поэтому мы стараемся продвигать его в регионах. В проект вошли уже 2,5 тысячи школ в 78 субъектах Российской Федерации. Кроме того, мы создали Школьную лигу самбо для проведения соревнований среди общеобразовательных учебных заведений.

Сергей Елисеев, координатор федерального партийного проекта «Za самбо»
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