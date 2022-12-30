Радий Хабиров и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Башкирии

Проект очень интересен на всех уровнях, он позволяет развивать отечественные виды спорта. И, конечно, внести серьёзный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Поэтому мы стараемся продвигать его в регионах. В проект вошли уже 2,5 тысячи школ в 78 субъектах Российской Федерации. Кроме того, мы создали Школьную лигу самбо для проведения соревнований среди общеобразовательных учебных заведений.

Сергей Елисеев, координатор федерального партийного проекта «Za самбо»