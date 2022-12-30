Радий Хабиров и Сергей Елисеев обсудили развитие самбо в Башкирии
Радий
Хабиров обсудил развитие самбо в республике с координатором федерального
партийного проекта «За самбо» Сергеем Елисеевым. Встреча прошла в Доме
Республики. На ней также присутствовал член попечительского совета
Всероссийской федерации самбо Саркис Гогорян.
На
встрече обсудили перспективы создания в республике центральной школы самбо.
Глава Башкортостана предложил закрепить это направление за одной из
детско-юношеских спортивных школ региона. Также стороны говорили о подготовке
тренеров. Радий Хабиров дал поручение региональному Минспорту проработать
возможность обучения спортивных педагогов на базе Башкирского института
физической культуры.
Мы в Башкортостане приветствуем
инициативы, направленные на расширение доступа наших детей к занятиям спортом.
Поэтому очень рады проекту «Za самбо». Мы серьёзно подходим к развитию в
регионе спортивной борьбы и, безусловно, поддержим партийную инициативу.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Проект очень интересен на всех
уровнях, он позволяет развивать отечественные виды спорта. И, конечно, внести
серьёзный вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Поэтому мы стараемся
продвигать его в регионах. В проект вошли уже 2,5 тысячи школ в 78 субъектах
Российской Федерации. Кроме того, мы создали Школьную лигу самбо для проведения
соревнований среди общеобразовательных учебных заведений.
Сергей Елисеев, координатор федерального партийного проекта «Za самбо»