«Салават Юлаев» завершил год на пятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня подопечные Виктора Козлова на выезде встречались с «Авангардом». «Салавату» удалось выиграть первый период благодаря шайбам Александра Хмелевского и Степана Санникова.

Вторая двадцатиминутка прошла при преимуществе «Авангарда», шайбы Фёдора Малыхина и Владимира Ткачёва позволили хозяевам сравнять счёт. Следующие 25 минут прошли без заброшенных шайб. А в серии буллитов удача в третий раз в этом сезоне оказалась на стороне «Авангарда».