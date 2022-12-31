Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП в Башкирии с двумя погибшими и 4 ранеными

В Башкирии 30 декабря вблизи города Салават произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека и двое погибли. На место выезжали не только МЧС, скорая и ГИБДД, но и также прокурор Салавата Артур Гибадуллин.
В пресс-службе прокуратуры города прокомментировали, что глава ведомства в Салавате выезжал на место для координации действий правоохранительных органов.
Также надзорное ведомство взяло на контроль установление причин, обстоятельств произошедшего и принятие соответствующего процессуального решения.
Фото: пресс-служба прокуратуры РБ