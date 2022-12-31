Башкирия получит федеральную субсидию на развитие промышленного технопарка

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 декабря сообщил, что республика получит федеральную субсидию, которая будет направлена на создание и дальнейшее развитие технопарка в сфере электронной промышленности.
Благодаря этому в Кировском районе Уфы на ул. Рубежной появится радиоэлектронный технопарк «РВ-1». Общая площадь выделенного участка составляет 30 000 квадратных метров. В проект компанией «Геоскан-Уфа» будет инвестировано 1,2 миллиарда рублей, причем 504 миллиона из них будет покрыто субсидией из бюджета страны.
Фото: соцсети Радия Хабирова