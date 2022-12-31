Башкирия получит федеральную субсидию на развитие промышленного технопарка

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 декабря сообщил, что республика получит федеральную субсидию, которая будет направлена на создание и дальнейшее развитие технопарка в сфере электронной промышленности.

Фото №1 - Башкирия получит федеральную субсидию на развитие промышленного технопарка

Благодаря этому в Кировском районе Уфы на ул. Рубежной появится радиоэлектронный технопарк «РВ-1». Общая площадь выделенного участка составляет 30 000 квадратных метров. В проект компанией «Геоскан-Уфа» будет инвестировано 1,2 миллиарда рублей, причем 504 миллиона из них будет покрыто субсидией из бюджета страны.

Потенциальные резиденты – компании из Уфы, Минска, Санкт-Петербурга. С ними уже заключены контракты. Ждём, что к 2030 году здесь появится 370 рабочих мест, валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей. Новый механизм поддержки Минпромторг России разработал в сентябре. И Башкортостан подал заявку одним из первых. Благодарю за оперативную и слаженную работу команду нашей республики – Минпром Башкортостана и Центр стратегических разработок.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова 

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