Башкирия получит федеральную субсидию на развитие промышленного технопарка

Потенциальные резиденты – компании из Уфы, Минска, Санкт-Петербурга. С ними уже заключены контракты. Ждём, что к 2030 году здесь появится 370 рабочих мест, валовый выпуск продукции радиоэлектронной промышленности превысит 3,6 млрд рублей. Новый механизм поддержки Минпромторг России разработал в сентябре. И Башкортостан подал заявку одним из первых. Благодарю за оперативную и слаженную работу команду нашей республики – Минпром Башкортостана и Центр стратегических разработок.

Радий Хабиров, Глава РБ