Радий Хабиров принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»

Сегодня Глава Башкортостана принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Радий Хабиров снял три шара, на которых были написаны мечты детей-участников акции.

14-летняя Ксения Добранова из Белорецка хочет увидеть, как создаются мультфильмы. Глава республики отметил, что такая студия в Уфе есть, и Ксения увидит процесс создания анимации. 5-летний уфимец Давид Шайхутдинов хочет получить в подарок интерактивный глобус. А вот мечта 8-летнего Карима Муслимова из Уфы – побывать на хоккейном матче. Так что скоро у «Салавата Юлаева» появится новый болельщик. Радий Хабиров пообещал, что все желания детей обязательно исполнит.

«Ёлка желаний» – только часть нашей заботы о детях. В этом году мы уделяем особое внимание семьям участников специальной военной операции. Для всех ребятишек из таких семей мы подготовили и вручили к Новому году праздничные рюкзаки с подарками. Я очень признателен главам муниципалитетов, которые ответственно подошли к проведению утренников с приглашением детей участников СВО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

13 января в Башкортостане запланирована еще и Аксаковская елка для особенных детей, которых ждут представление и подарки. Радий Хабиров отметил, что сам примет в ней участие и туда также пригласят детей участников спецоперации.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в стране с 2018 года. Основная цель – исполнить новогодние мечты детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.