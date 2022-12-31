Главные спортивные события 2022 года в Башкирии

Нынешний год стал как для башкирского, так и для российского спорта проверкой. Какие спортивные события стали самыми значимыми в Башкирии в 2022 году?

Третья награда подряд на Олимпийских играх – и это рекорд среди российских шорт-трекистов. В Пекине на дистанции 1500 метров Семен Елистратов из Уфы завоевал бронзовую медаль. От серебряной награды его отделили всего 13 тысячных секунды.

Еще один рекорд Пекина. Эдуард Латыпов стал первым спортсменом в истории республики, завоевавшим сразу три награды на Олимпийских играх.

На зимних играх в Пекине выступили 12 представителей Башкортостана в пяти видах спорта. С 1992 регион делегировал на Олимпиаду самый многочисленный состав. Позже победители и призеры соревнований по биатлону из Пекина приехали в Уфу. Здесь сильнейшие спортсмены российской и белорусской сборных выступили на Кубке содружества. Параллельно состоялся и чемпионат страны. Уфимский спорткомплекс «Биатлон» теперь рассматривается как тренировочная база для взрослой, юниорской и юношеской национальных команд. Взятый республикой курс на укрепление спортивной инфраструктуры оправдал себя. Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве. Если раньше спортсменам высокого уровня приходилось выезжать на бесконечные сборы в другие города или даже страны, то сейчас они могут готовиться в Уфе. Центр шорт-трека имени Семена Елистратова – готовая база для национальной команды. Уфимский «Биатлон», центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой, разумеется, универсальная «Уфа-Арена». При этом строительство продолжается.

Установка пробной сваи будущего спортивного объекта – как главная награда за успехи мушкетеров на мировой арене. В церемонии запуска строительства приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, София Позднякова и Тимур Сафин.

Другая часть города, где строится Центр борьбы, который будет многофункциональным. Это не просто спортивный комплекс. Потому что в его состав войдут универсальный концертный зал с амфитеатром на три с половиной тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.

Это грандиозное решение и реализация этих решений. Это перспектива формирования центров притяжения мирового спорта на территорию Башкортостана. Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной и Центр адаптивных видов спорта. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома. Все объекты должны открыться к 450-летию Уфы.

Если есть дом, значит, там заведется семья и будет много детей. Дети – это спортсмены. Когда построили центр гимнастики, там появились и гимнасты, и акробаты. Светлана Хоркина, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России

Если говорить об игровых видах спорта, то прогресс отметим в хоккее. Поначалу шокировавший отъезд легионеров на деле пошел на пользу. В «Салавате Юлаеве» дали шанс молодых игрокам, воспитанникам башкирской школы, которые в итоге играют далеко не последние роли и, не стесняясь, берут на себя роль лидеров. Как итог, уфимцы под руководством нового тренера Виктора Козлова в нынешнем чемпионате КХЛ впервые с 2011 добрались до первой строки Восточной конференции.

Непростым получился 2022 для башкирского футбола. В заключительном туре российской Премьер-лиги в Казани «Уфа» и «Рубин» должны были выявить команду, которая напрямую отправится в ФНЛ. В драматичном матче уфимцы обыграли принципиального соперника. Но сохраниться в Премьер-лиге не получилось. Слишком много эмоций было выплеснуто в Казани. И даже гол лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова в стыковых встречах против «Оренбурга» не помогли команде. В новом году «Уфа» уже точно будет другой. Руководство клуба планирует сделать ставку на молодёжь, через год-два вернуться в Премьер-лигу. По поручению главы республики в состав учредителей клуба вошло правительство Башкортостана. Кроме того, членами собрания учредителей являются Федерация футбола региона, администрация Уфы и Фонд социальных целевых программ.

Главная наша задача – закрыть долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объеме погашена, в том числе проценты по займу у «Регионального фонда». Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Если вспомнить и другие игровые виды, то в республике решили вопрос с гандболом. «Акбузат» сохранил место в Суперлиге благодаря созданию новой структуры под названием «Башкортостан», в которую вошли сильнейшие гандбольные клубы региона. Прорыв «Кировца» в Суперлигу хоккея с мячом – еще одно достижение для нашего спорта. А если вновь вернуться к рекордам и победам, то Азалия Аминева из Октябрьского впервые в истории башкирского бокса стала чемпионкой России.