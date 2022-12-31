Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Новым годом

Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с традиционным новогодним обращением.
Для республики, как и для всей России, этот год был непростым: санкции, частичная мобилизация. Но страна смогла выстоять, а жители - сплотились как никогда. Республика отправила на Донбасс три батальона добровольцев, заняла лидирующие места в ведущих рейтингах страны.
Мы провожаем год, который принес судьбоносные перемены и непростые испытания. Принес гордость за нашу страну, за наш народ, за нашего Президента. И вместе с тем сплотил нас, сделал еще сильнее. Не все сейчас встречают Новый год в кругу семьи. Многие наши земляки находятся за тысячи километров от дома на передовой с оружием в руках. Это наши с вами отцы, мужья, сыновья, браться. Они защищают Отечество, сражаются ради нас с вами, ради будущего России. И пока они не вернутся домой, каждую секунду наши мысли будут с ними. А мы здесь все вместе будем работать на совесть. Да так, что вернувшись, они скажут: "Как же похорошела моя родна республика!". Радий Хабиров, Глава Башкортостана
Действительно, за последний год республика сделала мощный рывок вперед. В регионе продолжается благоустройство городов и сел, общественных пространств, открываются новые предприятия, строятся новые дороги.
Я побывал в эти дни у наших воинов-земляков. Испытал гордость за них и уважение. Пока есть такие воины, Россия, Башкортостан, все мы по надежной защитой. А наши парни попросили передать огромный привет всем родным и близким, всему Башкортостану. И такое поздравление для нас самое дорогое. Искренне верю, что 2023 год будет годом наших успехов, нашей победы. Годом полезных дел для нашей малой Родины и нашей огромной России. С новым годом, дорогие друзья!Радий Хабиров, Глава Башкортостана