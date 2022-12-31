Радий Хабиров поздравил жителей Башкортостана с Новым годом

Мы провожаем год, который принес судьбоносные перемены и непростые испытания. Принес гордость за нашу страну, за наш народ, за нашего Президента. И вместе с тем сплотил нас, сделал еще сильнее. Не все сейчас встречают Новый год в кругу семьи. Многие наши земляки находятся за тысячи километров от дома на передовой с оружием в руках. Это наши с вами отцы, мужья, сыновья, браться. Они защищают Отечество, сражаются ради нас с вами, ради будущего России. И пока они не вернутся домой, каждую секунду наши мысли будут с ними. А мы здесь все вместе будем работать на совесть. Да так, что вернувшись, они скажут: "Как же похорошела моя родна республика!".

Радий Хабиров, Глава Башкортостана