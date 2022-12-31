Музей «Шульган-Таш» и лестница на Торатау: главные события в сфере туризма в 2022 году в Башкирии

Сакральные места Башкортостана становятся всё более доступными. Так, в 2022 году в республике открылся музейный комплекс «Шульган-Таш», а на шихане Торатау в этом году поострили лестницу. Также в республике ведется активная работа над новыми точками притяжения для туристов. Еще один крупный проект Радия Хабирова – строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Открытие советского ученого Рюмина было сравнимо с раскопками легендарной Трои. Рисунки первобытного человека, которым порядка 20 тысяч лет, – неоспоримое доказательство древних цивилизаций на Южном Урале. Но хрупким творениям потребовалась защита. И тут вопрос не столько в вандализме. Даже простое человеческое дыхание может начать менять структуру первобытной краски и способствовать ее исчезновению. Залы пещеры с наскальной живописью теперь закрыты для туристов. Но увидеть творения первобытного человека может каждый.

Если мы сделаем фотографию на фоне этих рисунков здесь, а потом чудом попадем в настоящую оригинальную пещеру и сделаем фото на фоне их, то разницы неспециалист никогда не увидит. Иногда даже специалисты путаются. Николай Григорьев, заместитель директора научно-производственного Центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Впечатление, будто каменные куски вырезаны из пещеры и перемещены в зал. Это результат работы мировых мастеров. Каждая деталь и каждый миллиметр рисунка и структуры камня были переданы в точности по форме и оттенку цвета. Музейный комплекс появился в нескольких сотнях метрах от Шульган-Таш. Именно здесь туристы могут разглядеть изображения со всех ракурсов. А ведь это не просто музей, а целая научная площадка. Сюда поступают данные со всех залов пещеры. Микроклимат отслеживают десятки датчиков: влажность, температура, уровень углекислого газа и радона. Учитывают даже падающие капли

Капли в минуту – это мы считаем количество воды, которое поступает с поверхности в пещеру. Это тоже опасное явление для сохранности изображений, потому что они могут покрываться слоем кальцита или наоборот растворяться в каких-то случаях Раян Ахмедьянов, заведующий научно-исследовательским отделом музея-заповедника «Шульган-Таш»

Все экспозиция сделана с элементами интерактивна. Прикосновение к истории – в буквальном смысле, когда ценность наследия можно прочувствовать на ощупь.

Любой посетитель на время может стать первобытным человеком и приготовить краску из охры. Это зона мастер-классов. Обожженные куски бурого железняка и аргиллита необходимо при помощи камней растолочь до порошкообразного состояния. В итоге получается порошок, который просто разбавляется водой. И можно идти рисовать на специальной стене.

Башкортостан – не только центр первобытной культуры, но и место пересечения средневековых цивилизаций. В частности, кочевых. Тому подтверждение – сохранившийся мавзолей Турахана эпохи Золотой Орды. Вокруг археологи нашли несколько захоронений. Кем были эти люди – предстоит выяснить. А базой исследований станет запланированный Евразийский музей кочевых цивилизаций, который появится в Чишминском районе. Именно здесь будет собираться по крупицам та часть истории республики, в которой еще много белых пятен.

Если докажем, что Тамерлан у нас, о чем нет сейчас прямых подтверждений, то это будет некой научной революцией. Мы через исследования этого музея покажем быт, особенности, воинские обычаи кочевых цивилизаций, что имело огромное значение. И, конечно, рефреном пройдет история нашего башкирского народа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дорога к красотам Аскинской пещеры непростая, особенно для пожилых и инвалидов. Но теперь самый трудный и крутой участок пути стал самым комфортным. Двухсотметровая лестница построена на деньги Фонда президентских грантов по проекту Русского географического общества. Путь наверх доступен и для инвалидов-колясочников.

Крепится кресло инвалидное, фиксируется, мы передвигаем человека, который решил посетить пещеру или подняться по этим ступеням. Обязательно нужен сопровождающий, который будет руководить непосредственно подъемом. Юрий Туманов, член регионального отделения Русского географического общества

Главная наша идея – чтобы создать не только на территории Башкортостана, но и на территории всей России такую зону, куда бы приезжали инвалиды со всей старны и могли здесь путешествовать. Гузель Хамитова, член регионального отделения Русского географического общества, руководитель проекта «Аскынская ледяная пещера: маршрут, доступный для всех»

Следующим этапом здесь хотят сделать металлическую лестницу уже вглубь пещеры, но главное – не навредить ледяным фигурам, которые существуют тысячи лет. За годы бесконтрольного посещения начала таять Снежная королева, а мамонтенок лишился хобота. Отколовшиеся от тепла сталактиты разрушили фигуру Мадонны с младенцем. Чтобы сохранить оставшиеся монолиты, летом в пещеру теперь может зайти группа не более десяти человек всего на 20 минут. Следующий час ледяной зал отдыхает от людей.

Еще одна лестница выросла от подножия к вершине шихана Торатау. Множество пролетов с беседками и смотровыми площадками, где подъем можно чередовать с отдыхом. Несомненный плюс лестницы еще и в защите экосистемы шихана, ведь ранее десятки протоптанных троп грозили исчезновению краснокнижных растений и редких насекомых.