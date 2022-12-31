Музей «Шульган-Таш» и лестница на Торатау: главные события в сфере туризма в 2022 году в Башкирии

Сакральные места Башкортостана становятся всё более доступными. Так, в 2022 году в республике открылся музейный комплекс «Шульган-Таш», а на шихане Торатау в этом году поострили лестницу. Также в республике ведется активная работа над новыми точками притяжения для туристов. Еще один крупный проект Радия Хабирова – строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Открытие советского ученого Рюмина было сравнимо с раскопками легендарной Трои. Рисунки первобытного человека, которым порядка 20 тысяч лет, – неоспоримое доказательство древних цивилизаций на Южном Урале. Но хрупким творениям потребовалась защита. И тут вопрос не столько в вандализме. Даже простое человеческое дыхание может начать менять структуру первобытной краски и способствовать ее исчезновению. Залы пещеры с наскальной живописью теперь закрыты для туристов. Но увидеть творения первобытного человека может каждый.
Впечатление, будто каменные куски вырезаны из пещеры и перемещены в зал. Это результат работы мировых мастеров. Каждая деталь и каждый миллиметр рисунка и структуры камня были переданы в точности по форме и оттенку цвета. Музейный комплекс появился в нескольких сотнях метрах от Шульган-Таш. Именно здесь туристы могут разглядеть изображения со всех ракурсов. А ведь это не просто музей, а целая научная площадка. Сюда поступают данные со всех залов пещеры. Микроклимат отслеживают десятки датчиков: влажность, температура, уровень углекислого газа и радона. Учитывают даже падающие капли
Все экспозиция сделана с элементами интерактивна. Прикосновение к истории – в буквальном смысле, когда ценность наследия можно прочувствовать на ощупь.
Любой посетитель на время может стать первобытным человеком и приготовить краску из охры. Это зона мастер-классов. Обожженные куски бурого железняка и аргиллита необходимо при помощи камней растолочь до порошкообразного состояния. В итоге получается порошок, который просто разбавляется водой. И можно идти рисовать на специальной стене.
Башкортостан – не только центр первобытной культуры, но и место пересечения средневековых цивилизаций. В частности, кочевых. Тому подтверждение – сохранившийся мавзолей Турахана эпохи Золотой Орды. Вокруг археологи нашли несколько захоронений. Кем были эти люди – предстоит выяснить. А базой исследований станет запланированный Евразийский музей кочевых цивилизаций, который появится в Чишминском районе. Именно здесь будет собираться по крупицам та часть истории республики, в которой еще много белых пятен.
Дорога к красотам Аскинской пещеры непростая, особенно для пожилых и инвалидов. Но теперь самый трудный и крутой участок пути стал самым комфортным. Двухсотметровая лестница построена на деньги Фонда президентских грантов по проекту Русского географического общества. Путь наверх доступен и для инвалидов-колясочников.
Следующим этапом здесь хотят сделать металлическую лестницу уже вглубь пещеры, но главное – не навредить ледяным фигурам, которые существуют тысячи лет. За годы бесконтрольного посещения начала таять Снежная королева, а мамонтенок лишился хобота. Отколовшиеся от тепла сталактиты разрушили фигуру Мадонны с младенцем. Чтобы сохранить оставшиеся монолиты, летом в пещеру теперь может зайти группа не более десяти человек всего на 20 минут. Следующий час ледяной зал отдыхает от людей.
Еще одна лестница выросла от подножия к вершине шихана Торатау. Множество пролетов с беседками и смотровыми площадками, где подъем можно чередовать с отдыхом. Несомненный плюс лестницы еще и в защите экосистемы шихана, ведь ранее десятки протоптанных троп грозили исчезновению краснокнижных растений и редких насекомых.
Уникальное наследие республики одновременно с доступностью приобретает и защиту. И дело здесь в первую очередь не в туристах, а в будущих поколениях. Ведь воочию увидеть рисунки первобытного человека, лёд, переживший не одно тысячелетие, а также величественный шихан гораздо интереснее, чем на страницах книг.